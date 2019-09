Candidatos entre la espada y la pared

Con el fin de no encasillarse en alguna posición incómoda para los candidatos es común recurrir a la retórica, hablar mucho y no comprometerse. EL COLOMBIANO promovió un ejercicio con los aspirantes en el que no tenían salida, solo podían señalar “sí o no”, a una serie de preguntas. Ellos temblaron, se agarraron la cabeza, gaguearon y entre risas picaronas dieron sus respuestas.

Aunque uno que otro intentó acomodarse, las respuestas son contundentes. De los ocho candidatos consultados (por estar inscritos en la plataforma de EL COLOMBIANO Candidatos Transparentes), unos aceptaron que fumaron marihuana, que bebieron licor en espacio público, criticaron a la administración actual e incluso que los han despedido de algún trabajo.

De esta forma, en sus respuestas, casi todos los aspirantes negaron haber fumado marihuana; sin embargo, apenas terminaron, una sonrisa traviesa se pintó en su rostro. Además, Jairo Herrán fue el único candidato que dijo que “sí” lo había hecho.

También, como cualquier ciudadano, los siete candidatos dijeron que “sí” se han sentado en el espacio público a tomar cualquier tipo de licor.

La única que nunca ha disfrutado de una cerveza en un parque es la aspirante del Partido Verde, Beatriz Rave.

También, al sentirse entre la espada y la pared recurrieron a acomodarse y a justificar la respuesta, como Juan Carlos Vélez, que le dijo “no” al aborto, pero después que “solo en los casos permitidos”. Otros tartamudearon, por ejemplo, ante la pregunta de si EPM manejo bien la emergencia de Hidroituango; Víctor Correa se tomó unos segundos para responder que sí.

La pregunta que logró el sí de todos fue la relacionada con que la actual administración municipal le faltaron obras. Lo curioso es que su exsecretario de Gobierno, Santiago Gómez, “el de Fico” no dudó en responder que “sí”.

La mitad de los candidatos, Víctor Correa, Jairo Herrán, Daniel Quintero y Beatriz Rave, creen que Federico “se dedicó más a la pantalla que a gobernar a Medellín”. Valderrama, en esta pregunta para no comprometerse, se limitó a decir el famoso “más o menos”.

Puede ver este especial de videos en nuestra página web www.elcolombiano.com. Ayer se publicó: “El examen perdido por varios candidatos a la Alcaldía de Medellín”, y espere mañana: “Los gustos de los candidatos”.