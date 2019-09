Si bien Medellín es una ciudad en la que prima el voto de opinión para elegir alcalde, para los candidatos, a 41 días del Día D, no resulta para nada despreciable sumar a concejales con un caudal electoral y un reconocimiento considerable.

Entre los cinco concejales más votados en 2015, tres son liberales. Aura Marleny Arcila, Bernardo Alejandro Guerra y Fabio Humberto Rivera suman más de 40.000 votos.

Dado que el Partido Liberal, en cabeza del expresidente César Gaviria, optó por no tener candidato, los concejales tendrían libertad para respaldar a quien consideren.

“El Partido Liberal desperdició la oportunidad de ir con un candidato que podría estar compitiendo con éxito. Como decidieron no avalar ni coavalar a nadie, ya no pueden dar una directriz que nos obligue”, enfatizó Rivera.

Consultados por EL COLOMBIANO, ninguno de los tres confirmó su elección.

El Partido de la U tiene en Jesús Aníbal Echeverri su candidatura oficial para la Alcaldía. Paradójicamente, no está claro el respaldo de los otros dos concejales de la U a su candidatura.

De Ramón Acevedo se dice que si no va con Echeverri, iría con Juan Carlos Vélez, candidato de “Medellín Avanza”. Y, Manuel Alejandro Moreno, quien dijo que no ha decidido su apoyo, estaría atado con Echeverri porque integra el equipo político del senador Germán Hoyos, quien no estuvo de acuerdo con que la U avalara a Jesús Aníbal.