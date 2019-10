El “ajedrecista” que pocos conocían

Es quizá por eso que desde octubre de 2018, cuando renunció a la Secretaría de Gobierno para hacer campaña como el candidato de la continuidad a la Alcaldía, se ha esforzado por hacer evidente esa amistad. Y aunque eso no le bastó para unificar el apoyo de los integrantes del movimiento Creemos, que llevó al triunfo a Federico Gutiérrez hace cuatro años, su as bajo la manga para la recolección de firmas que emprendió el pasado abril fue insistir en la relación entre ambos, que ha perdurado por cerca de dos décadas y que está basada en una lealtad tan inquebrantable, que en su círculo cercano ambos son conocidos como “los siameses”.

Introvertido y callado, “muy estudioso, muy serio, pero siempre amable”. Así recuerdan a Santiago Gómez quienes lo vieron crecer en Yolombó. Hijo de Pedro Gómez y Nelly Barrera, es descendiente de dos tradicionales linajes de ese municipio del Nordeste antioqueño, reconocidos como estirpes de finqueros y de educadores.

Varias de sus tías dedicaron la vida entera a la docencia y si bien eso no le bastó para ser el alumno preferido en la escuela Josefa Romero (hoy Institución Educativa Eduardo Aguilar), sí le legó el amor por la lectura. Para sus vecinos de infancia era común verlo en la biblioteca, sumergido en algún texto, sin importar qué día de la semana fuera, o qué hora marcara el reloj.

Pero esa introspección también se rompía por momentos, cuando salía por la calle Colombia de Yolombó “a chutar balón” con los niños de su edad. Y no es que sus antiguos compañeros recuerden en él un talento especial para el fútbol, sino que esa se convertía en una excusa para socializar, siempre y cuando no hubiera “recocha”. “No tenía empatía para soportar charlas pesadas y eso lo hacía parecer malgeniado. No, no era malgeniado, pero esa era una muestra de su carácter fuerte”, contó uno de sus antiguos vecinos, que prefirió reservar su identidad por actualmente trabajar en el sector público.

Eso sí, si por algo lo reconocen es por el profundo amor que le profesa a los caballos. Aunque tan pronto cursó la educación básica, Santiago Gómez se radicó en Medellín para terminar el bachillerato, aún hoy es posible verlo algún fin de semana en Yolombó, acariciando una nariz, cepillando una crin, o simplemente disfrutando de la compañía de los equinos.

Pero hay más certeza de encontrarse con él cada año en el puente de Reyes, cuando en el pueblo se celebra la Fiesta del Marquesado y la Molienda, Al menos así lo aseguran los profesores de la Institución Educativa, quienes destacan que Gómez “no se pierde una cabalgata”.

Esa afición ha estado tan presente en la vida del hoy candidato, que lo llevó a hacer parte de la Junta Directiva de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Colombianos de Silla (Asdesilla) en el período 2014-2015, donde compartió asiento con el actual gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta. Una posición que le valió algunas críticas en 2016, cuando ya era parte del gabinete del recién posesionado alcalde “Fico” y la Administración municipal intentó, sin éxito, que la cabalgata de la Feria de las Flores, suspendida dos años atrás, se reactivara.