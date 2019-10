Empate y favoritos para el final

A un día de las elecciones los números sentencian a los punteros y trazan la ruta de las elecciones. Carlos Fernando Galán, en Bogotá y Jaime Pumarejo, en Barranquilla, se consolidan como favoritos, mientras en Cali hay un empate técnico. Estas son las cifras de la última Gran Encuesta de la alianza de EL COLOMBIANO, Noticias RCN, La FM, RCN Radio, La República y el País de Cali, realizada por la firma Yanhaas.

Galán saca ventaja

En la disputa a la Alcaldía de la capital del país, el candidato del movimiento por firmas Bogotá para la Gente, Carlos Fernando Galán, se despegó del lote y logró casi 10 % de ventaja frente a su más cercana competidora, de la coalición Claudia Alcaldesa, Claudia López. Galán tiene 34 % y López 24,6 %.

Más atrás, a 20,5 % del puntero, el candidato de la alianza Colombia Humana - UP y Mais, Hollman Morris, quien tiene la bendición del excandidato presidencial, Gustavo Petro, se ubica en tercer lugar con un porcentaje de 13,5 %.

Por último, rezagado, Miguel Uribe Turbay, el candidato que se presentó por el movimiento Avancemos, pero recibió el apoyo de una serie de partidos políticos, como: el Liberal, Conservador, Mira y Centro Democrático. Tiene 9,9 % de intención de voto.

Cabe resaltar que, para el 13 % de los encuestados, ningún candidato lo convence y se inclinan por el voto en blanco. No obstante, el 5 % de la muestra afirma que aún no tiene candidato, no sabe o no responde.

Para el docente de Comunicación Política de la Universidad Externado, Carlos Arias, la disputa “está entre los dos punteros, Claudia y Galán. Turbay, hizo una buena campaña, pero carga con la impopularidad y las salidas en falso de Enrique Peñalosa. Y Morris arrancó perdiendo y sin ningún tipo de esperanza de ganar, porque el electorado castiga a quien maltrata las mujeres, y dejó “mal parada” a la izquierda en la ciudad, ya que la está dividiendo”.

Los Char siguen dominando

En Barranquilla, las elecciones están claras, el elegido de la casa Char para ratificar su poder, con aval de Cambio Radical, Jaime Pumarejo, tiene a sus rivales a más de 56 % de ventaja. Cuenta con el 65,5 % de intención de voto.

Su rival más cercano es el candidato del Polo Democrático, Antonio Bohórquez, quien tiene 8,1 %. A él, lo sigue Diógenes Rosero, de los verdes, y por último Rafael Sánchez Anillo, de la ASI.

Llama la atención que por encima de todos los competidores de la casa Char no logran superar al voto en blanco, que marca el 10,4 %. Por su parte, el nivel de los indecisos es de 7,4 %, disminuyó 2,4 % respecto a la encuesta de la alianza en septiembre.

El docente del departamento de Ciencia Política de la Universidad del Norte, Fernando Giraldo, afirmó que “hay un monopolio absoluto, en todo, de la casa Char”. Este se basa en que los últimos tres gobiernos de ellos han sido buenos, a ojos de la ciudadanía, los medios nunca critican nada del clan familiar, y esto se refleja en el proceso electoral, porque ningún candidato quiere competir, ya que saben que van a perder.

Sucursal del cielo en tablas