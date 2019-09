Fuerzas políticas y grupos ilegales buscan el poder en Urabá

Frente al crecimiento del petrismo, Horacio Arroyave Soto, director del CD en Antioquia, explicó: “En Urabá hay mucho uribismo, pero hasta ahora no hemos podido consolidar ciertas fuerzas para Congreso y alcaldías. Creemos que ahora sí lo podremos hacer gracias al trabajo de nuestro candidato a la Gobernación, Andrés Guerra, y la selección de unos excelentes candidatos a las alcaldías”.

El panorama no está fácil. El Centro Democrático (CD), bajo la batuta de su jefe, el expresidente y senador Álvaro Uribe, y con el plus de haber ganado la Presidencia con Iván Duque, cuenta con candidatos propios para las alcaldías de siete municipios: San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Murindó.

Aunque en las últimas décadas los votantes de Antioquia no han privilegiado las aspiraciones de los partidos de izquierda, Urabá jugará un papel clave en las intenciones del movimiento Colombia Humana, que lidera el senador Gustavo Petro Urrego.

UNAS ELECCIONES BAJO LA SOMBRA INTIMIDANTE DEL CLAN DEL GOLFO



Por nelson matta colorado

Urabá es una tierra de biodiversidad, turismo, multiculturalidad y futuro polo de desarrollo para Antioquia y el país, pero también es el epicentro de actividades de la organización criminal Clan del Golfo, cuyos tentáculos amenazan con infiltrarse en los próximos comicios regionales.

Desde la región proyecta actividades de narcotráfico, lavado de activos, sicariato, extorsiones, minería ilegal, contrabando y tráfico de migrantes con alcance nacional e internacional. Y ejerce control social en sus territorios, entrometiéndose de igual manera en las campañas políticas.

El hoy extraditado Daniel Rendón Herrera (“don Mario”), cofundador de la banda, le confesó en una entrevista a EL COLOMBIANO (2015) que es una práctica común que los candidatos les pidan un “aval” a estos delincuentes para poder desarrollar su campaña, “porque no van a correr los riesgos de hacer política donde hay control de una fuerza y no pedirle el aval”.

–“Si la base de ustedes es la subregión de Urabá, ¿está diciendo que todos los funcionarios de elección popular de allá han tenido que pedir el apoyo de ustedes en las candidaturas?”, le preguntamos.

–“Una cosa es el apoyo, otra cosa es el aval para salir a hacer política. Yo siendo político no me metería a una región a hacer política si no tuviera el aval de la organización alzada en armas que ejerza control”, comentó en ese entonces.

Investigadores que participan en la Operación Agamenón contra el Clan del Golfo, quienes solicitaron la reserva de su identidad, señalaron que la situación no ha cambiado, en el sentido de que esa organización continúa interviniendo en las actividades proselitistas.

“Hay coacción para la asistencia a reuniones de candidatos con miembros de este grupo armado, las cuales tendrían como propósito establecer directrices en contra de las políticas de restitución de tierras y erradicación de cultivos ilícitos”, señalaron las fuentes.

En la región, la estructura tiene desplegado el bloque Central Urabá, con seis frentes y 1.100 integrantes a órdenes del narcotraficante más buscado de Colombia: Dairo Úsuga David (“Otoniel”), oriundo de Turbo.

Amenazas

Las reuniones obligadas con el Clan del Golfo son un rumor que circula por esquinas y veredas, pero ningún aspirante se atreve a hablar públicamente del asunto.

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Región 6° de Policía, con jurisdicción en Antioquia, Chocó y Córdoba, comentó que “no hemos recibido denuncias formales sobre ese tema”.

Añadió que tampoco se ha comprobado que la agrupación delictiva haya intimidado de forma directa a algún aspirante, aunque eso no quiere decir que no haya amenazas.

Hasta ahora se conocen tres casos, y podrían ser más. Wilfredo Machado, candidato a la Alcaldía por el movimiento “Turbo 2020 depende ti...!”, recibió en abril un panfleto para que se quitara “inmediatamente del camino” y renunciara a “su falsa aspiración”, firmado, supuestamente, por los “Indignados por politiqueros que quieren desestabilizar nuestra tierra turbeña”.

A Rosalio Arroyo, aspirante al Concejo de Carepa por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), en julio le llegó un mensaje de texto en el que lo amenazaban a él y a su familia y le decían “deje de meterse en los procesos”.

Un hecho grave fue el del exconcejal Euliser Ramos, quien tuvo que renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Mutatá por la Unión Patriótica, debido a las amenazas recibidas desde febrero.

Según él, “venía denunciando irregularidades y la trashumancia con 1.500 cédulas; pedí protección a la UNP, pero no me la dieron”.

La hipótesis inicial es que estos casos se deben a una campaña sucia entre candidatos, pero en la tierra en la que impera el Clan del Golfo pocos se atreven a averiguar más.