Andrés Guerra denuncia “espionaje” en sede de la campaña

Seis dispositivos de audio y video fueron encontrados por la policía en una inspección realizada a la sede de la campaña del candidato a la Gobernación Andrés Guerra, según confirmó a EL COLOMBIANO el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

Al parecer, los elementos en forma de parlante contenían cámara y micrófono para espiar la campaña de Andrés Guerra. Según el análisis preliminar realizado por la Policía, las primeras grabaciones dentro de la sede fueron interceptadas el 1 de octubre.

El relato del candidato indica que a las dos y media de la tarde de este jueves la secretaria le indicó que encontraron un dispositivo que estaba iluminando y se lo entregó, ella le tomó una foto que le envió al candidato y a su jefe de seguridad.

“Aquí llegó el general, el capitán de protección, la Sijín y allí en medio de la evaluación, luego de sacar la gente que trabaja en la campaña, encuentran seis cámaras en puntos estratégicos. Uno en mi punto de trabajo, otro donde está el tema financiero, otro con el equipo de trabajo y otro en la mesa de reuniones”, señaló Guerra.

“Yo no había tenido guerra sucia hasta hoy, además no soy un hombre de estas maneras. Hoy, si me piden un concepto, así no vale la pena hacer política, yo no me merezco que me vengan a espiar”, señaló el candidato del Centro Democrático al conocer lo ocurrido.

Aunque no se aventuró a decir de dónde pudo proceder el ataque, advirtió que le solicitó a la Policía revisar las otras sedes de candidatos a la Gobernación para garantizar que no haya más víctimas.