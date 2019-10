“Lo único que ha hecho el gobernador es improvisar”: Mauricio Pérez

Para Iván Mauricio Pérez, candidato a la Gobernación por Compromiso Ciudadano, antes que obras de infraestructura, Antioquia necesita resolver tres problemas estructurales: la desigualdad, la violencia y la corrupción.

Dijo que su discurso no es gaseoso sino profundo, que no liquidará Savia Salud y que no está de acuerdo con la llegada de la minería al Suroeste.

La ficha del fajardismo para recuperar las riendas del gobierno departamental tildó de “mentiroso” a Luis Pérez.

El Partido Verde no le dio el aval, ¿qué piensa?

“Todos los apoyos que tiene la candidatura de Aníbal Gaviria representan lo contrario a los principios que creemos en política. Ahí están los partidos que eligieron al contralor que está tan cuestionado, están los que han sido cuestionados por diferentes prácticas politiqueras y de corrupción. Fue una decisión equivocada la que tomó el partido y lo hicieron desde la dirección nacional. Eso se respeta y lo asumimos”.

¿Cómo están las cosas entre el Partido Verde y Compromiso Ciudadano?

“En Antioquia somos dos cosas completamente diferentes. Si bien se le dio el aval del Partido Verde por la dirección nacional a Beatriz Rave, en la departamental no fue así. Con la gran mayoría de los dirigentes de la dirección departamental hay grandes distancias, pueden haber personas allí que comparten algo con Compromiso o son cercanas, pero realmente la mayoría de la dirección departamental es muy lejana a nuestros principios”.

En la contienda a la Gobernación hay dos candidatos que están escapados, ¿es fácil alcanzarlos?

“Sin lugar a dudas hay una ventaja gigante porque tienen estructuras tradicionales, con recursos, con medios de diferente clase que nosotros no tenemos. Estamos aquí por la convicción profunda de que queremos una sociedad sin corrupción, donde no se roben la esperanza, los recursos, las oportunidades. Tenemos una convicción profunda de que es posible construir una sociedad diferente. Es muy valioso participar y seguir adelante, esta sociedad necesita otras voces”.

Critican mucho que su discurso es gaseoso, que no propone nada concreto. ¿Cómo va a convencer a la gente de sus propuestas?

“Creo que, al contrario, el discurso de nosotros es profundo. Cuando escucho un candidato, más que cosas que prometen sobre la construcción de vías, hospitales y escuelas, lo cual es muy importante por supuesto, yo quiero escuchar la visión que tiene de su ciudad, quiero saber cómo va a construir una sociedad. Siempre hemos hablado de tres problemas fundamentales: la desigualdad, la violencia y la corrupción. Hago un profundo énfasis en la desigualdad porque creo que Antioquia es un territorio con mucha riqueza, pero tremendamente desigual. Me tomé la tarea y, por ejemplo, revisé la propuesta de gobierno de Aníbal Gaviria y solo dos veces aparece la palabra desigualdad, mientras que en la propuesta mía aparece 69 veces. La gente dice que nuestro discurso es gaseoso, ¿será porque no prometemos un puente o una vía? Para nosotros la educación ha estado presente como motor de la transformación y siempre hemos tenido una mirada sobre esos tres puntos. La política no es de hacer promesas y obras, la política es tener una apuesta por una sociedad diferente y esa apuesta se construye con hechos”.

La Gobernación radicó el proyecto del ferrocarril ante el DNP con pedido de $2,7 billones. Al próximo gobernador le va tocar gestionar $1,6 billones. ¿Qué hará?

“Primero voy a mirar cómo está planteado el proyecto. Segundo, creo que la Gobernación actual acertó en hacer el pedido al Gobierno Nacional. Considero que tiene que existir la posibilidad de recursos privados, en un proyecto de esas características es muy posible tener esos recursos y así mirar cómo financiarlo. Y tercero, hay que mirar la capacidad de endeudamiento”.

El gobernador Luis Pérez dijo cuando llegó que él destrabó la construcción del túnel de Oriente y la contratación del Toyo, que la Gobernación anterior, la de Fajardo, los había dejado en vilo. ¿Qué responde?

“El gobernador Luis Pérez es tan mentiroso que dijo que los homicidios en Antioquia habían rebajado en su gobierno y todos los años han subido. Es más, entre 2017 y 2018 hubo un incremento del 26%. Es pura mentira, cuando recibimos el túnel de Oriente, apenas estaba empezando y tuvimos unos problemas de licenciamiento ambiental gigantescos, la comunidad de Santa Elena protestando, la Anla pidiendo revisión de la licencia. Un proyecto que no tenía cierre financiero, entonces lo hicimos en esas condiciones y empezamos a solucionar esos problemas poco a poco. Cuando salimos de la Gobernación, el túnel de Oriente estaba en un 18 % de avance, entonces es mentira. Él lo cogió, lo siguió y me parece muy bien que lo terminara, pero que no diga mentiras. De esta obra dijo primero que era inútil, que no servía para nada y que apenas ahorraba 20 minutos y que lo iba a acabar. Ahora dice que es una de sus grandes obras, paja, es pura paja”.

Usted como gobernador, ¿va a invitar a Luis Pérez a la inauguración del Toyo?

“A mí me tiene sin cuidado. Si él quiere ir, que vaya”.

¿Qué piensa de la situación financiera de Savia Salud?

“Savia Salud debe seguir con la participación de la Gobernación. Veo en Savia una oportunidad, creo que el actual gerente ha hecho una buena labor y la ha sacado adelante. Ahora hay unas grandes posibilidades, está la ley de Punto Final. El Gobierno Nacional tiene recursos importantes que le van a inyectar al sistema y que va a empezar a solucionar los problemas. Savia es una responsabilidad muy grande y la tenemos que asumir, son 1,7 millones de personas afiliadas. Esta EPS es la única que está en 56 municipios de Antioquia, acá lo que hay es una oportunidad. Es un despropósito decir que se va a vender”.

Pérez intentó muchas maneras de erradicar los cultivos ilícitos, pero la resiembra está en 60%. ¿Usted qué va hacer? ¿apoya el glifosato?

“Lo que ha hecho el gobernador es improvisar. Primero, habló de helicópteros con glifosato, ya un experto dijo que si eso pasaba el producto podía terminar en Nueva York por las aspas del aparato, eso no se puede. Con los drones no da el alcance, no da el tiempo, son vulnerables. Uno no puede hablar bobadas ni paja, ese es el problema. Creo profundamente en la erradicación manual y en la sustitución voluntaria de cultivos pero hay que cumplirle a la gente. Con el glifosato acato lo que diga la Corte y creo que hay una vía clara que es la sustitución voluntaria”.

Su posición sobre Jericó. ¿Qué va a pasar con el proyecto de Quebradona?

“No apoyo eso. Allá estuve y hablé con los involucrados. Colombia tiene que empezar a tomar decisiones sobre la economía extractiva que tenemos. Tomemos una decisión como país, eso es una responsabilidad ante el mundo. Para mí Jericó tiene otra vocación, tiene un tejido social importante y desarrollado a otras actividades económicas, un tejido cultural diferente”.

¿Qué opina de los parques educativos, sobre todo porque los municipios tuvieron que radicar acciones populares para que la Gobernación les diera recursos?

“Es terrible. Hay parques educativos que les fue muy bien, usted va al de Támesis y conmueve, pero hay otros que están completamente en la ruina y sobre todo en los municipios donde hay más problemas. En Tarazá está vuelto una miseria, en Cáceres está cerrado y abandonado, eso no puede ser. Eso es politiquería”.

Usted tuvo de primera mano, desde el Idea, la firma del plan de aceleración de Hidroituango, ¿qué responsabilidad le cae a la administración de Fajardo?

“No estaba en el Idea en ese momento ni estaba en ninguna junta cuando ocurrió eso. Ese nombre Plan de Aceleración es un nombre desafortunado. ¿Qué pasó ahí? El proyecto tenía que entrar en operación en 2018 y una obra de esas magnitudes sufre ciertos atrasos. Había que cumplir con la entrada del proyecto y el personal de EPM dijo que había que hacer unas obras adicionales para cumplir con los ciclos y tener el proyecto en 2018. ¿Qué se dijo en la junta? Pues no estaba, pero hablé con las personas de la administración que estaban ahí y se dijo que si eso estaba bien técnicamente y si estaba en los costos programados, pues que se haga. Eso no era un plan como tal de aceleración, ahora, que investiguen qué fue lo que pasó, quién tomó las decisiones, por qué se tomaron. Eran decisiones técnicas y cada quien debe responder por sus actos”.

Y qué piensa de cómo se manejó la crisis de Hidroituango entre el alcalde Gutiérrez y el gobernador...

“Terriblemente por parte del gobernador porque es un problema que era de todo el departamento. Mire lo que está pasando ahora, la aseguradora va a responder, y para que eso ocurra indudablemente tiene que haber resuelto si hubo dolo o por lo menos negligencia y no la encontró. Creo que los problemas que hubo ahí son técnicos. El conflicto entre el gobernador y la alcaldía generó no solamente problemas para EPM, también para las poblaciones aguas abajo, porque creó incertidumbre. Esos conflictos no permitieron la articulación de acciones. El lenguaje que utilizó el gobernador para describir el problema y para asumir el problema y el conflicto generó incertidumbre aguas abajo”.