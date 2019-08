“Un salto al futuro”, ¿plagio o coincidencia entre Ramírez y Quintero?

Jesús, lamento que las circunstancias nos encuentren en estas bobadas y no hablando de temas que importen a la ciudad. Ten la seguridad que no hago campaña mirando a la tuya, y la verdad, creo que nadie lo hace. pic.twitter.com/8tCKEppDQg

Ramírez reconoció que Quintero cambió la portada de su plan de gobierno, “pero no me ha mandado prueba que lo haya cambiado en la Registraduría. Él hizo el cambio en el título para la foto, para sus redes, pero lo que dicen en la Registraduría es que le tocaría ir a Bogotá a cambiar el nombre”, Y añadió entre risas: “Yo aquí voy a cerrar el tema, si me copian es porque no tienen propuestas y yo soy muy bueno”.

Para Quintero, quien debe cambiar el nombre del programa de gobierno es Ramírez, porque él inscribió primero en horas de la mañana. “En términos prácticos debe ser así porque él se inscribió después. Pero no quiero pelear por eso, yo intenté hacer el cambio en la Registraduría y me dijeron que no, por eso lo hicimos en la página web y estamos distribuyendo con el nuevo título: Medellín Futuro”.