FIFA sacude el mercado de fichajes con una prohibición histórica: ¿De qué se trata?

En una decisión que promete cambiar el mapa del fútbol internacional, la FIFA anunció una modificación clave en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, eliminando la posibilidad de que futbolistas sean traspasados entre clubes pertenecientes al mismo grupo empresarial. La medida, que busca garantizar mayor transparencia y evitar posibles manipulaciones del mercado, impactará de lleno en gigantes como el City Football Group, dueño del Manchester City y de una amplia red de equipos alrededor del mundo.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4