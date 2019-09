“Nos quieren dividir”: Valderrama se fue contra Ramos y Quintero

Juan David Valderrama, candidato a la Alcaldía de Medellín por el movimiento Todos Juntos, dijo en un video que circuló en sus redes sociales que Alfredo Ramos (Centro Democrático) y Daniel Quintero (Independientes) quieren dividir a la ciudad y hacer que el miedo gane las elecciones.

“La polarización es una herramienta que se aplica en las elecciones para dividir a los ciudadanos y hacer que voten en contra de alguien. En Medellín no queremos esa pelea, no nos representa; esa no es la cultura de la que estamos orgullosos. Los candidatos elegidos para dividirnos son Daniel Quintero, de la izquierda; y Alfredo Ramos, de la derecha. Ambos representan la improvisación, el populismo con propuestas irrealizables, son la inexperiencia, no conocen a Medellín”, dijo el candidato.

Y agregó que “Nuestra ciudad vota libre, no vota por el que le digan; sus ciudadanos saben que un alcalde tiene el futuro de la ciudad en sus manos y que las opciones no se limitan a votar en contra de la derecha o de la izquierda. Quienes hemos vivido toda la vida en Medellín y hemos trabajado durante años por ella, hemos aprendido a lo largo de nuestra historia que somos fuertes cuando nos unimos; que la división y las peleas políticas frenan el progreso”.

