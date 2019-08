Piden retirar aval conservador a candidato Juan Camilo Restrepo

La candidatura de Juan Camilo Restrepo a la gobernación de Antioquia por el partido Conservador, deberá sortear un obstáculo que parece cerrarle el paso a sus aspiraciones para dirigir los destinos de este departamento.

En una carta conocida por EL COLOMBIANO, los congresistas de la bancada conservadora hicieron una “reunión extraordinaria” el pasado 5 de agosto con el único objetivo de discutir el aval entregado por la dirección nacional de esa colectividad al exdirectivo de Augura y ahora candidato a la Gobernación.

“De manera atenta nos permitimos comunicarles que el día 5 de agosto se realizó reunión extraordinaria del Directorio Departamental del Antioquia acompañado de la totalidad de la bancada de congresistas, Senadores Carlos Andrés Trujillo González, Juan Diego Gómez Jiménez y los Representantes a la Cámara Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, Germán Blanco Álvarez y Nidia Marcela Osorio Salgado. En esta reunión se analizó la situación política de nuestro Departamento, sobre la decisión del Directorio Nacional de otorgar el aval sin consultar a los miembros de la bancada Antioqueña”, dice la misiva.

Acto seguido, los parlamentarios solicitaron el retiro del aval, y de no ser posible, el apoyo del partido Conservador a esta candidatura.

Al respecto, el aspirante Juan Camilo Restrepo, afirmó que su candidatura recibe con humildad esta carta, y con la tranquilidad de contar con el aval de la Dirección Nacional.

“En lo jurídico la candidatura oficial del partido Conservador a la gobernación es Juan Camilo Restrepo, donde no solo recibe el aval mediante todos los procedimientos estatutarios, aprobado por la Dirección Nacional, firmado por su representante legal, sino que en su momento la mayoría de la Dirección Departamental respaldaron la candidatura, por eso nos inscribimos”, expresó Restrepo.

Ciudadano pide revocatoria de inscripción

Los reparos a la candidatura de Restrepo no solo llegan del Partido Conservador. El ciudadano Guillermo Alexander García Hernández, radicó ante el Consejo Nacional Electoral, una petición para revocar la inscripción de Juan Camilo a la candidatura de la Gobernación.

Dice este ciudadano que el aval otorgado fue viciado, razón por la que solicita sea levantada la inscripción.

Ante estas acciones, Restrepo expresó a EL COLOMBIANO que no puede concentrarse en este tipo de acciones porque le quitarían espacio y tiempo necesarios “para ganarme el corazón de los antioqueños que es la materia de los avales importantes en política. Me gustan los avales pero los avales del corazón de los antioqueños. No he recibido sino cariño y solidaridad”, enfatizó Restrepo.