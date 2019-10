Propuestas de candidatos a la Gobernación, ¿son posibles?

andrés guerra

Centro Democrático

PROPUESTA

Propone conectar las 3.921 escuelas rurales de Antioquia a internet. Según el candidato la conectividad es uno de los fundamentos de su programa, ya que, a su juicio, hoy solo están conectadas el 11 % de las escuelas rurales.

¿Qué tan viable es su proyecto?

Para un exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que prefirió que no se citara su nombre para no entrar en el debate político, la propuesta de Guerra no solo es posible sino necesaria. El exministro, quien lideró programas de conectividad, dijo que todos los municipios tienen punto de llegada de fibra óptica, lo cual hace posible acceder a alta velocidad. Sin embargo, reconoció que “pese a que Mineducación transfiere importantes recursos, muchas veces no es suficiente. Antioquia es uno de los casos. Con recursos departamentales, más los nacionales, se puede conectar la totalidad de colegios”. Según la Secretaría de Educación, el departamento tiene hoy 534 escuelas rurales conectadas a internet.

Los argumentos del candidato

“Uno de los fundamentos de la siembra es la conectividad y la infraestructura. Hay 450 escuelas conectadas, es necesario lograr el resto para llevar la educación virtual”, dice el candidato. Según él, hasta el 2 de febrero de 2012 existió un sistema satelital de internet que fue exitoso, pero que hoy, por la condición montañosa del departamento, no sería efectivo internet por wifi. “Debe ser internet satelital. Tendremos que ir a buscar en países como México la posibilidad de contratar ese satélite. La idea es conectarlas todas para generar un nuevo modelo educativo y acabar con la cartilla que es un modelo que está acabado en el mundo. Transformar el bachillerato a partir de noveno grado, que sea técnico y en las tardes haya educación superior virtual”, concluyó.