EE. UU. le quitó a Maduro casas, jets y joyas por 700 millones de dólares

El gobierno de Donald Trump le cierra el cerco a Nicolás Maduro, la semana pasada anunció una recompensa de 50 millones de dólares para quien ayude a capturarlo —la más alta ofrecida en la historia de Estados Unidos, pues por Osama Bin Laden se pactó una entrega de 25 millones de dólares— y ahora les cayeron a algunas de sus propiedades. Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la incautación de aeronaves, propiedades y otros activos valorados en más de 700 millones de dólares, vinculados a Nicolás Maduro, miembros de su familia y empresarios cercanos. Entre los bienes hay varias propiedades en la Florida, una mansión en República Dominicana, una granja de caballos, yates, nueve vehículos de alta gama, joyas y millones de dólares en efectivo. Según el Departamento de Justicia, estos bienes forman parte de una red de corrupción y lavado de dinero que operó durante varios años y utilizó estructuras corporativas internacionales para ocultar la verdadera propiedad de los activos. El caso no es solo judicial. También tiene un peso simbólico y diplomático. En el comunicado oficial, el Departamento de Justicia subrayó que la incautación es parte de los esfuerzos por combatir la corrupción transnacional y frenar el flujo de capitales obtenidos ilegalmente que terminan invertidos en Estados Unidos. No es un operativo aislado: en los últimos años, las autoridades estadounidenses han intensificado las acciones contra figuras del gobierno venezolano, utilizando como base leyes federales que permiten confiscar bienes ligados a delitos como lavado de dinero, narcotráfico o violaciones de sanciones internacionales. Los aviones incautados, según las autoridades, no solo servían para transporte personal. También habrían sido parte de operaciones logísticas que, bajo la apariencia de vuelos privados, facilitaron el traslado de personas, mercancías y, en algunos casos, dinero en efectivo. La investigación apunta a que la red utilizaba empresas fachada y registros corporativos en distintos países para ocultar la verdadera propiedad de las aeronaves. Cada avión tiene su propia historia: algunos fueron comprados nuevos, otros adquiridos a través de intermediarios. En varios casos, las empresas propietarias solo existían en el papel, con oficinas registradas en paraísos fiscales y sin empleados ni operaciones visibles. La estructura era sofisticada, diseñada para disimular la conexión final con el entorno presidencial. Hay que recordar que el año pasado Estados Unidos incautó otro avión vinculado a Nicolás Maduro, porque quien regenta el régimen en Venezuela lo adquirió pese a las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia. El diario The New York Times publicó en noviembre de 2024: “El gobierno de Joe Biden está tratando de ejercer más presión sobre Maduro debido a sus intentos de socavar los resultados de las recientes elecciones presidenciales en su país, afirmaron funcionarios de la Casa Blanca. En su declaración, el Departamento de Justicia señaló que había incautado un Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y sus socios, y que es operado por ellos, después de haber sido trasladado a República Dominicana para ser sometido a trabajos de mantenimiento. Después, el Departamento envió el avión a Florida. El avión fue comprado a través de una empresa fantasma en Estados Unidos por 13 millones de dólares y luego fue “sacado de contrabando” del país “para ser utilizado por Nicolás Maduro y sus aliados”, dijo Merrick B. Garland, fiscal general de Estados Unidos, en el comunicado”. En esta ofensiva, Estados Unidos actuó en conjunto con el Ministerio Público de República Dominicana, y todo empezó a principios de año cuando confiscaron el primer avión, un Dassault Falcon 200, matrícula YV-3360, valorado en unos 10 millones de dólares. La aeronave, utilizada por Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), estaba en un hangar del Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, en Santo Domingo Norte, desde septiembre de 2024. Edwin López, representante de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HIS), explicó que el avión fue comprado en Estados Unidos en 2017 y trasladado a Venezuela, donde recibió reparaciones con piezas estadounidenses sin la autorización correspondiente. También fue adaptado con lujos como asientos de cuero y acabados de tapicería fina. Este era un golpe que ya estaba anunciado, pues el año pasado en una declaración escrita Matthew S. Axelrod, exsecretario adjunto para la aplicación de las normas de exportación del Departamento de Comercio, había dicho: “Que esta incautación mande un mensaje claro: las aeronaves adquiridas de manera ilegal en Estados Unidos en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar en el atardecer”.

Armando.info, portal venezolano de periodismo de investigación y miembro de GIJN, trabajó junto al Miami Herald en una serie llamada Miami Nostro, publicada a finales de 2022, que reveló cómo cientos de exfuncionarios y militares venezolanos registraron empresas y adquirieron bienes en Florida. Según el propio medio, se trató de un proyecto que combinó meses de reportería con el desarrollo de herramientas tecnológicas diseñadas para analizar grandes volúmenes de información. “Miami Nostro es el resultado de meses de colaboración, no sólo entre periodistas, sino también con programadores de software que hallaron soluciones relacionadas con los aspectos técnicos de la investigación”, explicó el equipo de Armando.info, que con su investigación evidenció una enorme fuga de capitales desde Venezuela y que hoy podrían estar ligados con las propiedades de Nicolás Maduro. Uno de esos avances técnicos fue un bot que extrajo automáticamente nombramientos y cargos publicados en la Gaceta Oficial de Venezuela, desde 2007 hasta junio de 2022, y los organizó en una base de datos. Esta información se cruzó con registros empresariales de Florida, permitiendo identificar coincidencias entre nombres de funcionarios y propietarios de compañías en ese estado. Los hallazgos fueron contundentes. Solo en Miami, al menos 232 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) o exfuncionarios del Ministerio de Defensa registraron empresas, muchas de ellas aún activas. En total, se identificaron 724 exfuncionarios —entre ellos ministros, viceministros, magistrados y jueces— vinculados a compañías de Florida. Esta información surgió no solo de los cruces de bases de datos, sino también de entrevistas con fuentes que ayudaron a interpretar los hallazgos. Según Joseph Poliszuk, coordinador de investigaciones de Armando.info, “resultaba difícil explicar cómo estos funcionarios pudieron haber llegado a Miami si no era colaborando con las autoridades estadounidenses”. El proyecto también demostró que varios de estos exfuncionarios adquirieron propiedades o formaron empresas mientras todavía ocupaban cargos públicos en Venezuela, lo que plantea interrogantes sobre el origen de los fondos y la legalidad de las operaciones. La investigación de Miami Nostro no solo documentó las conexiones empresariales, sino que también expuso la magnitud de la presencia de la élite política y militar venezolana en el sur de la Florida.