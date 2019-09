Propuestas de los candidatos de Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Tarazá y Zaragoza

Hicimos un recorrido por el Bajo Cauca para conocer los problemas más apremiantes de los 6 municipios que componen esta región y luego revisamos las propuestas de los candidatos a las alcaldías. Este fue el resultado. La falta de oportunidades laborales y educativas, la inseguridad por los choques entre grupos armados como el Eln, “los Caparrapos” y Clan del Golfo, además del difícil acceso a la educación superior fueron los tres principales problemas que detectamos en los municipios del Bajo Cauca. Lea: Bajo Cauca, zona roja electoral Otros temas como la corrupción, los cultivos ilícitos, las vías en mal estado y hasta el acceso a agua potable fueron otros obstáculos para el desarrollo de estas poblaciones. “No hay credibilidad en las instituciones. Tres alcaldes se encuentran privados de la libertad (Cáceres, El Bagre y Nechí) o en procesos con la justicia. Ligado a eso está el tema de la seguridad por los grupos al margen de la ley, algo que no genera esperanza. Y lo último es la generación de empleo y la recuperación económica, hay que darle una vocación diferente a la actual: la minera”, afirma Edgar Correa, director de la U. de A. sede Bajo Cauca.

Estos problemas más los que les presentamos a continuación son los que tienen que ser solucionados de manera más inmediata por los próximos mandatarios. Lo que hicimos fue comparar los 39 programas de Gobierno con los tres problemas principales para las comunidades y líderes sociales. Y aunque casi todos los candidatos tienen propuestas para atender estas necesidades, escogimos a un solo candidato por ítem que cumpliera con la mayoría de observaciones recibidas. De todas maneras, mencionamos también a “otros candidatos” cuando tienen propuestas para solucionar estas problemáticas. Invitamos a las poblaciones del Bajo Cauca a que antes de votar revisen estos programas de Gobierno, que son las líneas que van a dirigir al municipio en los próximos años. Tarazá Radiografía: nos encontramos con planes de Gobierno que parecen copia (Miguel Ángel Gómez y José Dumar Monsalve). Además todos los candidatos tienen tanto temor de los grupos armados que ninguno desarrolla una línea en el tema de seguridad y combate a las estructuras criminales que aquejan a sus habitantes. Todos le dan prioridad a los programas sociales, reparación de víctimas y posconflicto. 1. Seguridad:

Según denuncias de habitantes de la zona a las 5:00 de la tarde cierra el comercio en la zona urbana. Además indican que no se puede salir al corregimiento el 3 o al 12 porque hay fronteras invisibles y diferentes grupos que mandan en esos corregimientos. En la troncal de Occidente, por ejemplo, es peligroso transitar después de las 9:00 p.m. Esta última semana se han adelantado marchas por un niño de 17 años que está desaparecido y es estudiante del colegio Rafael Núñez. Lo raptaron sujetos motorizados. Los rumores en el municipio es que están reclutando niños desde los 12 años. Candidato: Ningún candidato tiene plan de seguridad, solo tienen algunas soluciones para el tema del posconflicto. 2. Reactivación del campo, vías, cultivos ilícitos:

Si no se reactiva no hay comida. Las personas tienen recursos pero están aguantando hambre porque no hay qué comer. Hay que garantizar el desarrollo económico del campesino, garantizar la comercialización y la tecnificación. Otra cosa es que los campesinos no tienen cómo sacar sus productos y sale más costoso llevarlos hasta el casco urbano que lo que reciben finalmente por ellos. Muchos terminan aceptando los cultivos ilícitos debido a que los narcos van hasta sus fincas por el producto. Otra denuncia es que el Plan Nacional Integral de Sustitución no cumplió en los procesos de entrega de subsidios. Candidato: José Dumar Monsalve, tiene líneas sobre el agro y algunas propuestas que ayudarían a resolver el problema de los cultivos ilícitos. Otros candidatos: Silvio Ricaurte David Mazo y Edgar Alberto Ortiz. 3. Educación y oportunidades (mujeres y jóvenes):

En el municipio los jóvenes no acceso a la educación superior pues deben trasladarse hasta Caucasia. Tampoco tienen oportunidades laborales que no sean la minería, los cultivos ilícitos, el mototaxismo o las bandas criminales. Las mujeres son víctimas de maltrato y amenazas por parte de los grupos armados y tienen una mala atención en salud en temas como ginecología. Candidato: Silvio Ricaurte David Mazo, tiene buenas soluciones de educación y un capítulo para los jóvenes y mujeres. Otros candidatos: Silvio Ricaurte David Mazo y Edgar Alberto Ortiz. Cáceres Radiografía: es uno de los municipio con planes de Gobierno con menos propuestas y uno de los planes hasta aspira a extender el Metro de Medellín. 1. Salud:

Hay problemas en el hospital en la asignación y falta de prioridad para las citas de las personas que llegan enfermas de las veredas más retiradas. Es muy mala la entrega de medicamentos por parte del Sisbén. Y el hospital tiene en muy mal estado su infraestructura. Candidato: Javier Danilo Grisales, es el candidato con más y mejores propuestas para los diferentes grupos poblacionales. Otros candidatos: Juan Carlos Rodríguez y Damiana Monterrosa. 2. Cultivos ilícitos y vías malas:

Debido a un gran deterioro en las vías terciarias, la pobreza y otras múltiples razones, muchos campesinos han dejado sus productos para dedicarse a los cultivos ilícitos. Y aunque hay programa del PNIS al parecer no se están cumpliendo con los subsidios y proyectos productivos prometidos para las 1.400 familias. Candidato: Juan Carlos Rodríguez, tiene un plan para vías terciarias y desarrollo del campo sin cultivos ilícitos. Otros candidatos: Javier Danilo Grisales y Oscar de Jesús Jaramillo. 3. Indígenas sin territorio y desplazamientos:

Hay 10 comunidades indígenas (9 zenúes y 1 embera), 4 de ellas están sin territorio. Sufren la violencia, el desplazamiento, la mala atención en salud y falta de tierras para sembrar y vivir. Hoy están ubicados en la vereda Puerto Santo, en predios en posesión sin escritura. Piden reconocimiento, gestión de territorios colectivos con agua y sin problemas de seguridad. Muchas personas se han desplazado por los hechos violentos. Hace 6 meses lanzaron un petardo contra la cafetería de la entrada al municipio, muy cerca del primer retén de Policía. Hay dos concejales amenazados de muerte y hace 15 días se presentaron enfrentamientos entre bandas, Ejército y Policía en la vereda Asturias. En el municipio hay presencia de Eln y Clan del Golfo. Para ir a las veredas hay que pedir permiso por medio de los presidentes de las JAC. Candidato: Oscar de Jesús Jaramillo, tiene un programa para los indígenas de adquisición de tierras para estas comunidades, además de impulsar los CERI (Centros de Educarión Rural Indígena), entre otros. Otros candidatos: Damiana Monterrosa, tiene un capítulo pequeño sobre el problema indígena y sobre los desplazados. Caucasia: Radiografía: hay programas de alta calidad y otros muy regulares. Entre los más singulares hay uno que quiere prevenir el “enamoramiento” de menores de edad y jóvenes por parte de los actores armados. 1. Abandono rural:

Las vías están en mal estado, no hay puestos de salud. De 9 el único que está en condiciones mínimas es el del corregimiento de Cuturú. No hay prioridad en el hospital de Caucasia para las personas que vienen de las comunidades más apartadas y los centros educativos del sector rural necesitan mejoramientos. Candidato: José Nadín Arabia, tiene propuestas para cada grupo poblacional en el sector rural y tiene un capítulo de desarrollo del agro. Otros candidatos: José Vicente Delgado, Diego Alejandro Mora, Alberto Manuel Arrieta, Fernando Noval Navarro. 2. Seguridad:

Hay presencia de grupos armados ilegales, muertes selectivas, microtráfico y extorsión del comercio. Aunque no hay cultivos ilícitos es un corredor estratégico que une la coca que viene desde Valdivia, Tarazá y Cáceres, y que va para el centro del país o el Urabá. Para ir a una vereda hay que avisarle al presidente de la JAC para que hable con los líderes de los grupos. Hace poco se presentó un ataque armado contra el presidente del Concejo. Candidato: José Vicente Delgado, es el único candidato con una estrategia clara para combatir el tema de la inseguridad. Otros candidatos: Alberto Manuel Arrieta, Ferney Alonso Hoyos. 3. Rol de la mujer:

Las mujeres reclaman mayor empoderamiento y participación en decisiones políticas. Además debido a la presencia de actores armados son violentadas psicológica y emocionalmente. Candidato: Ferney Alonso Hoyos, entre sus programas está crear una Oficina de la Mujer. Tiene varias propuestas dirigidas a empoderar a las mujeres. Otros candidatos: Diego Alejandro Mora, Alberto Manuel Arrieta y José Vicente Delgado. Nechí: Radiografía: es el municipio con más candidatas mujeres y varios de los programas de los candidatos tienen enfoque de género. En este municipio está el programa de Gobierno más corto de 6 páginas. Además son muy pocos los candidatos que desarrollan el tema de seguridad de manera directa puede ser por temor a los grupos armados. 1. Vías y muralla:

Las vías son el mayor problema. La entrada tiene 14 kilómetros en destapada y la vía a San Jacinto está peor. La mayoría de productos se transportan en canoa y el transporte fluvial hace muy costoso movilizarse y sacar los productos del municipio. El otro problema son las inundaciones al no tener muro de contención o malecón. Los cultivos se pierden y los animales se mueren. Nechí se ha llegado a inundar hasta dos veces por año. Candidato: aunque todos tienen propuestas para estas dos temáticas, el programa de José C. Echeverri, identifica y tiene ejes para tratar de solucionar estas dos temáticas. Otros candidatos: Rubén Eduardo Heredia, Francisco Javier Arrieta, Elizabeth Builes y César Augusto Paredes. 2. Economía e inseguridad:

Es de los pueblos más pobres y abandonados del Bajo Cauca. Hay una desigualdad social y un incumplimiento de necesidades básicas del 85%. Solo tiene locales comerciales y le falta economía empresarial. Aunque son grandes productores de arroz no hay una empresa solo una bodega de Fedearroz. El arroz lo sacan en canoa a Magangué y Caucasia porque no hay vías. Se necesita además tecnificación de esta industria, pues el arroz lo llevan en concha a Caucasia, Montería, Sahagún para luego traerlo blanco y poderlo consumir en el municipio. Falta crear una cadena de producción para el valor agregado del arroz. Los pobladores creen que al ser un lugar de paso para los grupos armados como el Clan del Golfo y el Eln, estos no atacan la población pero sí crean zozobra. Candidato: Rubén Eduardo Heredia, tiene propuestas directas para el tema de seguridad y buen programa con el agro. Otros candidatos: Yulieth del Carmen Palomino, José Camilo Echeverri, Marcos Javier Madera y César Augusto Paredes. 3. Gobernabilidad:

Hace más de 20 años los alcaldes han tenido procesos jurídicos y en este periodo de Gobierno van varios alcaldes entre el oficial y encargados. Este tipo de casos hace que las personas pierdan la esperanza en sus políticos y no acudan a votar. Candidato: Yulieth del C. Palomino, tiene programas serios de eficiencia fiscal, administrativa y anticorrupción. Otros candidatos: José Camilo Echeverri, Rubén Eduardo Heredia, Elizabeth Builes, Marcos Javier Madera, César Augusto Paredes. Zaragoza Radiografía: es el municipio con menos candidatos y que tiene unos programas de Gobierno menos ambiciosos. El problema del agua potable hace parte de las propuestas principales de los candidatos. 1. Agua potable:

El agua no es apta para el consumo humano. Zaragoza no tiene agua las 24 horas. Debido a este abandono estatal las personas han construido sus propios acueductos subterráneos con pozos. El acueducto no abastece la necesidad del pueblo y se quedó pequeño para el crecimiento del municipio, dicen sus habitantes. Candidato: Andrés Emilio Luján, tiene esta como su principal prioridad y tiene buen diagnóstico y propuestas. Otros candidatos: Víctor Darío Perlaza y Álvaro Enrique Chedid. 2. Falta de institucionalidad:

Los habitantes dicen que no hay gobernabilidad. Según ellos, los políticos no han tenido la preparación ni se esfuerzan por gobernar bien su municipio. Denuncian supuestos casos de corrupción en las distintas administraciones. Candidato: Víctor Darío Perlaza, tiene un capítulo de Buen Gobierno, anticorrupción y transparencia. 3. Salud y educación:

Piden un hospital de primer o segundo nivel para no tener que seguir remitiendo los enfermos a Caucasia, Montería o Medellín. El municipio está descertificado en educación, salud y agua potable. Además exigen mejorar los colegios del sector rural, ofrecer educación superior y combatir la deserción. Candidato: Andrés E. Luján y Víctor D. Perlaza, tiene líneas para la salud y educación rural y urbana con buen número de propuestas. Otros candidatos: Álvaro Enrique Chedid. El Bagre: 1. Radiografía: es el municipio con más candidatos a la Alcaldía: 10. Después de Caucasia es el municipio con los planes de Gobierno más completos. La preocupación mayor por encima de la seguridad y la economía, tiene que ver con la tenencia de la tierra. Tenencia de la tierra:

Muchas personas viven en predios sin titulación y otros están ubicados en zona de reserva forestal. Por esto no pueden acceder a mejoramientos de casetas comunales, escuelas y viviendas. Candidato: aunque todos mencionan resolver esta necesidad, Roimir Eduardo Durán es el único que se compromete a legalizar 530 predios. Otros candidatos: Faber Enrique Trespalacio, Germán Andrés Hoyos, Gumercindo Flórez, John Fredy Mesa, José Alexander Padilla, Luis Gabriel Montero. 2. Minería y economía:

La minería, según sus pobladores, no puede seguir siendo la principal fuente económica. Debido al cierre violento de minas y la quema de maquinaria amarilla se ha generado una nueva inseguridad, por eso piden reactivación del campo y el comercio. Candidato: Johe Alexi Borjas, busca convertir los terrenos dañados por la minería en zonas de producción agrícola. Otros candidatos: Faber Enrique Trespalacio, Gumercindo Flórez, José Alexánder Padilla, Óscar Miguel Corcho. Educación: