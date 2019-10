Ramos, Quintero y Gómez: tres propuestas de ciudad

Buscará tener los Centro Vida para la atención del adulto mayor, brindarles un mayor cuidado en temas como nutrición, salud, deporte y recreación. Los talentos de estas personas se pueden poner a servicio de la educación en Medellín. ¿Por qué cambiaron los argumentos por ataques y noticias falsas? ¿Ha habido campaña negra? El candidato precisó que él ha sido víctimas de ataques y noticias falsas. “Ponen en la revista Semana frases que no hemos dicho”, expresó Ramos, y agregó que lo han hecho para distraerlos pero que él no responde del mismo modo. “Me concentro en mis propuestas y estoy segiuro que tienen que ser campañas muy poderosas en contra de mí y de mi familia”. A la contrapregunta si él ha hecho campaña sucia, aseveró que no ha hecho un juego sucio y no habla mal de nadie. Sin embargo, al final del debate indicó que no votaría por Daniel Quintero “porque no ha sido coherente, ha participado en varios partidos y se ha venido mimetizando sin criterio buscando el mejor postor”. ¿Qué hacer con los animales que luego de ser adoptados vuelven a las calles? Para Ramos Maya, la percepción sobre la protección animal se ha vuelto muy relevante en la ciudad. El aspirante considera que una de las formas de atacar el abandono de los animales en la ciudad es entendiendo por qué los dueños los dejan abandonados. “Hay personas que no tienen cómo atender a sus animales, o se enferman y no tienen como llevarlos a clínicas veterinarias y llega el abandono”. Bajo esa premisa, el candidato propone en su alcaldía crear una red de clínicas veterinarias para que atiendan a las mascotas de las personas que no cuentan con recursos suficientes y apostarle a la pedagogía enfocada al cuidado y protección animal en Medellín.

¿Va a continuar con el proyecto del tren ligero en la 80?, ¿por qué? y ¿con cuáles recursos?

El candidato aseguró que en Medellín hemos construido sobre lo construido, por eso prometió que ejecutará el tren ligero de la 80, aprovechando que por ley de metros el Gobierno nacional debe aportar el 70 % del costo total, “hay que tocar las puertas”. También se comprometió con el tren de cercanías y la segunda línea del metro de Medellín, “muchos dicen que no se necesita y que no hay plata para hacerlo, cuando empezamos a soñar con el metro tampoco había plata. Creo en el talante y la capacidad de los antioqueños. En Medellín no nos ha dado miedo, ahora resulta que a los candidatos les da miedo ejecutar los grandes proyectos”, cuestionó a sus contrincantes.



Quedarán listas las etapas 1A y 1B de Parques del Río, la gente quiere el proyecto, ¿lo va a continuar?

Quintero reconoció que el proyecto le gusta, porque une al parque Nutibara con El Volador, pero reconoció que es costoso. “Voy a buscar la forma creativa de avanzar en ese proyecto, me imagino unos malecones alrededor del río, pero tenemos unas iniciativas que son prioridad”, y mencionó el tren ligero de la 80, el tren de cercanías y la segunda línea del metro, “si uno no construye transporte masivo digno la gente termina comprando carro, moto, y eso no es bueno para la ciudad”. El aspirante dijo que hay que poner en orden las prioridades y que la movilidad sostenible es la primera de ellas. Para Parques del Río serán los expertos quienes deberían proponer formas creativas para financiarlo.



94 estructuras criminales operan en Medellín, con 3.300 integrantes ¿cómo planea enfrentarlas?

“La política de Federico hay que completarla, le falta corazón, hay muchos niños que no están encontrando futuro, jóvenes que no encuentran empleo. También le falta inteligencia”, dijo Quintero, quien anotó que en Medellín hay gente que se gradúa de fletero. Para solucionarlo el candidato propuso poner la tecnología al servicio de la seguridad y ejemplificó de esta manera: “En la ciudad, 7.000 niños de 5 años tienen desnutrición crónica, son los mismos que se retiran en el bachillerato, que son más propensos a ser reclutados por los combos, esta es una batalla humana, si usamos la información podemos saber dónde hay que poner los recursos y no llevarlos a otro lugar”.



La implementación de zonas urbanas de aire protegido no se han logrado. ¿Cómo las hará efectivas?

El aspirante aseguró que ese plan del Área Metropolitana busca poner peajes en el centro, lo que generaría una depresión, empobrecería al centro de la ciudad, cuando son muchas las cargas que tienen los ciudadanos, que se suman a las que ya generan los impuestos y las tarifas de los servicios públicos. “Hay que medir a las entradas de las zonas de aire protegido, lo que incluye el uso de filtros, el aumento de los biocombustibles, la construcción de los grandes proyectos de ciudad”, y como el principal problema se da con el transporte público, ya que todas las rutas llegan al centro, propuso gobernar alineando los intereses de los transportadores con los intereses de los ciudadanos.



Mencione tres personas que ocuparían puestos en el gabinete, para conocer sus compromisos y su equipo.

“Soy de la idea de que uno no debe comprar el casco sin tener la moto”, dijo Quintero, expresando que no había pensado todavía en el gabinete que lo acompañaría en su eventual gobierno. Aclaro que quiere tener un gabinete técnico, con criterio, que gobierne en la calle, con la gente, que no lo haga desde La Alpujarra. “Hay que dejar claro que esta es una campaña independiente, sin jefes políticos”, pero dijo que quisiera tener el consejo de empresarios, académicos y ciudadanos. Mencionó a Fernando Ojalvo (vicepresidente de Sura); Juan Luis Mejía, rector de Eafit; y al rector de la U. de Antioquia(John Jairo Arboleda) a quien no mencionó con nombre propio.



¿Por cuál de los candidatos que están aquí no votaría? ¿por qué?

El candidato dijo que no tendría problema con ninguno de los dos, que su campaña ha sido respetuosa y salir a hablar mal de algún candidato no está bien. Anotó que los ciudadanos de Medellín están hoy ante dos modelos de ciudad: “Uno que cree que la educación es la herramienta más poderosa para transformar a la ciudad y el otro que dice que la educación no tiene ese poder y no debe ser gratuita; un modelo que quiere meternos en la pelea de Uribe y Petro, la pelea de Bogotá y un modelo, que es el nuestro, que nos dice que hay que avanzar; uno que nos quiere dividir y poner a pelear y otro que dice que nos tenemos que unir en torno a grandes proyectos para la ciudad”.