En video | Los encontrones entre los candidatos a la Alcaldía en el #GranDebateFinal

Pese a que las ideas se llevaron el mayor protagonismo durante la mayor parte del debate, algunas preguntas despertaron tensión entre los candidatos. Propuestas como si se construirán o no peajes en el centro de Medellín y de dónde saldrán los recursos para construir el metro ligero de la 80, enfrentaron a Ramos, Quintero y Gómez.

La propuesta de Daniel Quintero de dejar los estudios sobre lo que él denomina en su plan de gobierno la segunda línea del Metro de Medellín ha sido fuertemente cuestionada por sus adversarios durante la campaña. En el debate las críticas no tardaron en llegar.

Uno de los proyectos más importantes de Medellín en el tema de movilidad se encuentra en el limbo por recursos. El metro ligero de la 80 no cuenta aún con la financiación prometida por el Gobierno Nacional. Mientras para Quintero este es un proyecto fundamental en su administración, para Gómez y Ramos no está claro de dónde podrían salir los recursos.

¿Se construirá o no el tren ligero de la 80?

A Gómez y Ramos la propuesta de su par no los convenció. En repetidas ocasiones le preguntaron cómo haría cumplir una restricciones sin poner peajes.

Todos contra Quintero

Cuando ya finalizaba el debate, una pregunta hizo saltar por los aires cualquier tipo de diplomacia entre los candidatos. Los moderadores le preguntaron a los candidatos que decidieran por cuál de sus contrincantes votarían para la Alcaldía de Medellín.

Ramos y Gómez concordaron en que nunca votarían por Daniel Quintero. Entre los argumentos que expusieron resaltan aquellos que se refieren a la supuesta falta de coherencia del candidato por su pasado político, y a la falsedad, según dijeron, de algunas de sus propuestas.

Al turno de Daniel Quintero, este decidió no responder aduciendo que su campaña no estaba basado en no criticar a los demás candidatos.