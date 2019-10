Solo 13 % de candidatos en Antioquia son mujeres

Y continúo: “es muy triste que en el Nordeste solo tengamos una candidata, entre los 31 candidatos inscritos de los 10 municipios”.

Se refiere a Juliet Elena Agudelo, aspirante a la alcaldía de Yolombó por el partido Cambio Radical, y quien hace parte de las dirigentes formadas en la Escuela de Política que hay en Antioquia.

La abogada se ha desempeñado como docente, inspectora y asesora jurídica en Yolombó, y algunos municipios del Valle del Cauca y es junto a otros tres candidatos las opciones que tienen los habitantes para elegir su nuevo mandatario. “No estoy haciendo campaña de manera tradicional, sino que distribuyo mi tiempo como mamá y candidata para ir de casa en casa entregando volantes, hablando con la gente, mostrando mi programa de gobierno”, comentó Agudelo, quien desde hace 6 años estaba alimentando el sueño de ser candidata.

“Siempre he tenido la inquietud de participar en política y la Escuela me ayudó mucho porque nos da elementos para participar de manera activa, dejar de ser acompañante o seguidora para luchar por mis propias ideas y con la ilusión de llegar para aportarle al municipio, no me he querido comprometer con empresarios ni maquinaria política para no tener compromisos que luego me impidan ejecutar mis proyectos con la comunidad”, concluyó la candidata de Yolombó.