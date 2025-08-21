Trump patrullará las calles de Washington D. C. con las fuerzas de seguridad

Donald Trump anunció que se unirá a los patrullajes en las calles de Washington D. C., acompañado por la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad locales. El mandatario adelantó la decisión durante una entrevista en el programa The Todd Starnes Radio Show, donde afirmó: “Creo que esta noche saldré con la Policía y el Ejército, por supuesto. La Guardia Nacional es genial, han hecho un fantástico trabajo”.
Una fuente de la Casa Blanca citada por The Hill y confirmada por NBC News indicó que los planes para la noche aún estaban en discusión, aunque se prevé que el presidente salga de la Casa Blanca para agradecer a los agentes y militares desplegados en la ciudad.