Víctor Correa se hizo político a punta de marchas

No hubo nada que hacer. La estruendosa sirena de la ambulancia se volvió aún más angustiante para el rescatista de la Defensa Civil Víctor Correa, cuando se dio cuenta de que su paciente ya no respiraba. En su afanoso camino hacia el hospital, el vehículo no paraba, pero la vida de su malherido ocupante, víctima de un accidente de tránsito, ya lo había hecho. Apresado por la tensión, Víctor intentó practicar cada maniobra de reanimación que había aprendido en el curso de rescate. Pero no. No hubo nada que hacer.

Ver a la muerte tan de cerca por primera vez le cambió la vida. No como una frase cliché que se dice después de alguna experiencia traumática. Literalmente, ese momento le hizo replantear para qué era útil, qué iba a hacer con su futuro y sobre todo, cómo podía aprovechar esa vocación de servicio que, asegura, lo acompaña desde pequeño.

Y aunque suene contradictorio, el primer paso fue dejar la carrera profesional que cursaba. Corría el año 2005 cuando Correa decidió que la Química no era su verdadera vocación y decidió inscribirse en Medicina, en la Universidad de Antioquia, un paso que sería definitivo en la construcción de lo que luego sería su carrera política.

En aquella ambulancia no fue la última vez que la muerte le puso su fría mano en el hombro. A la par con sus estudios universitarios, Correa continuó ejerciendo la labor de rescatista en episodios tan duros como el deslizamiento de la quebrada La Gabriela, en Bello, o los incendios de Altos de la Virgen y Moravia, en Medellín.

Y esas tragedias en las que se apilaban cadáveres y escombros lo hicieron más sensible ante la desigualdad social, profundamente arraigada en ciudades como Medellín, pues a fin de cuentas “la gente sin recursos es muy vulnerable a padecer los rigores de la naturaleza y de la acción del hombre”, manifiesta.