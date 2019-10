“Voy a liquidar a Saviasalud”

Apostarle a sacar las obras de infraestructura vial que están pendientes a través de concesiones, militarizar algunas regiones del país y definitivamente liquidar la EPS Saviasalud que tiene 1,7 millones de afiliados, son algunas de las apuestas del candidato Rodolfo Correa.

Asegura, además, que no entró en la escena electoral para hacer acuerdos burocráticos, ya que afirma que no busca la política “como un mecanismo de subsistencia”. Aunque la ASI le dio el aval, en este partido ha habido varias quejas frente a cómo lleva la campaña por algunas de sus posturas radicales. Por eso, él mismo dice que es más uribista que muchos candidatos.

¿Por qué se avala por un partido que es más de centro izquierda que de centro derecha?

“Porque las opciones para participar en el juego de la política no son abundantes”.

Ideológicamente, ¿cuáles son las cercanías que hay entre la ASI y usted?

“La ASI tiene cuatro principios: no robar, no matar, amar la naturaleza y ser comunidad. Ahí cabe todo. Yo quepo ahí porque respeto la naturaleza, no he robado, no he matado y quiero consolidar una comunidad. Cuando reviso el espectro ideológico de la ASI encuentro que es un partido de centro, y que ha actuado como una sombrilla, es decir, todas las tendencias ideológicas caben y la inclinación del partido depende más de los candidatos que del partido mismo”.

¿Entre esas pocas opciones, antes de buscar el apoyo de la ASI, tocó la puerta del Centro Democrático?

“No. En el Centro Democrático es claro que los espacios ya están reservados”.

¿Se siente uribista?

“Tengo muchas cosas afines con el presidente Uribe. Lo respeto y lo reconozco como un prócer de la Patria”.

¿Y ha hablado con él durante la campaña?

“Nunca”.

¿Para la próxima campaña siente que puede tocar las puertas del CD para la Alcaldía o la Gobernación?

“Creo en el poder del ahora, en el poder del momento. Debemos ocuparnos de terminar bien esta campaña y ya será Dios el que determine cuáles son los planes del futuro. El futuro no existe”.

¿Entre los actuales candidatos a la Gobernación usted es el más uribista?

“Eso es verdad. Soy más uribista que Andrés Guerra”.

¿Qué les responde a las personas que dicen que usted está en esta carrera a la Gobernación para consolidar un acuerdo burocrático?

“Gracias a Dios no estoy buscando puestos, no necesito la política como medio para conseguir dinero. Tengo una profesión y unas actividades económicas de las cuales vivo con dignidad. No soy un hombre millonario, pero tampoco busco la política como un mecanismo de subsistencia. Tengo mi empresa y de esto vivo. Por eso también tuve el carácter para renunciarle a Luis Pérez cuando vi que no podía hacer lo que Antioquia necesita”.

Luis Pérez no tiene hoy un candidato de continuidad, ¿tampoco habló con él para que le diera su aval?

“Nunca hablé con él ni tampoco tenía ningún interés en ser su candidato”.

¿Y su relación con él?

“Desde que renuncié hemos hablado por chat en dos ocasiones de temas que quedaron pendientes en el gobierno”.

¿Qué hará para garantizar su cierre financiero del ferrocarril de Antioquia?

“Hasta donde entiendo, el Gobierno Nacional incorporó dos billones de pesos en el Presupuesto Nacional para contribuir al desarrollo del ferrocarril. Eso asegura la mitad de la financiación del proyecto. Tengo una visión muy particular sobre el ferrocarril. Creo que vamos a sacarlo adelante, pero no que deba ser público. El Estado debe meterse lo menos posible en la economía”.

¿Qué salida propone si no hay recursos públicos?

“Hay que concesionarlo. Esa es mi decisión. Si soy gobernador haré todo para que no sea público. Eso es corrupción”.

Una de las tantas gestiones que tiene que liderar el próximo gobernador es conseguir los recursos para la vía entre Santa Fe de Antioquia y el Túnel del Toyo, ¿cómo asegurará estos dineros?

“Vuelve y juega. Mi política va a ser la de las concesiones. En la medida en que saquemos el Estado y la política de la actividad privada minimizamos los riesgos de la corrupción”.

Pero esa vía no se puede concesionar, ya está concesionada y hay un tramo que es competencia de Invías...

“Le insisto, por regla general debemos apostarle a la no intervención del Estado en la actividad económica”.

Entonces, ¿cómo va a conseguir los recursos?

“Vamos a tratar de que sea posible con concesión. Este es un tramo de una vía primaria que no es competencia del gobierno departamental sino del Gobierno Nacional”.

Pero el Gobierno de Santos y el de Duque han dicho que no están garantizados recursos para ese tramo...

“Entonces ahí no se puede hacer demagogia ni populismo, no puedo prometer lo que no tengo. Si esa es una vía primaria no es de mi resorte decir que voy a gestionar los recursos. Voy a poner toda la capacidad de gestión para que el Gobierno Nacional lo haga, pero no depende del gobierno departamental. Todo lo que un candidato diga sobre asuntos que no son de su competencia es demagogia”.

Esta administración promovió la creación de provincias y áreas metropolitanas como la del Oriente, ¿qué piensa de esa figura?

“La asociatividad no tiene sentido si no es alrededor de la economía. La asociatividad solo de contenido político genera lo que están diciendo los alcaldes: nueva burocracia y nuevos espacios inútiles sin dientes. Para poder tener una organización territorial asociativa, primero hay que tener asociatividad económica. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. La productividad del departamento es desorganizada. ¿Por qué? En Antioquia estamos como si estuviéramos en una laguna y todos fuéramos en una barca y cada sector tuviera un remo. Cada quien rema para un lado distinto. Propongo que todos rememos para un mismo lado. Nos corresponde construir entre todos ese modelo de desarrollo económico regional. Consiste en identificar vocaciones productivas de los territorios y especializar cada subregión con su vocación”.

¿Qué hará con la EPS Savia Salud luego de estar al borde de su liquidación?

“Es ineficiente. Voy a liquidarla porque no funciona”.

Pero el gobernador Luis Pérez fracasó en ese intento de liquidarla, la ordenanza no fue aprobada ni los otros socios lo permitieron, tampoco el Gobierno Nacional, ¿por qué usted lo lograría?

“Voy a volver a intentarlo, pero además vamos a poner en orden el asunto porque ya hay una causal legal de liquidación. La Ley 489 de 1998 establece que cuando se demuestra que una sociedad del Estado no es eficiente y no genera utilidades sino pérdidas, debe ser liquidada. Es decir, vamos a acudir a los términos jurídicos para liquidarla”.

Le insisto, Savia venía de cuatro años acumulando pérdidas considerables y este año la proyección muestra que va a dar ganancias. Ahora hay un panorama positivo. A a eso se añade que los socios se oponen y la Gobernación no es mayoritaria...

“Sí, pero recuerde lo que le decía, la Ley 489 establece unas causales objetivas de liquidación. Vamos a acudir a esas causales. Y con respecto a la reversión de los indicadores, tendríamos que sentarnos a examinar si realmente existe posibilidad alguna de rescatarla. La verdad no creo”.

En cuanto a cultivos ilícitos, la resiembra en Antioquia está por el 60%, ¿qué hará usted, utilizará glifosato?

“Tenemos que ser muy brutos para pensar que la única salida es el glifosato. No tendremos nunca el dinero suficiente para centrarnos solo en erradicación. Si no nos centramos en la siembra de hoja de coca es imposible, y por eso digo, tendríamos que ser demasiado brutos los líderes políticos para entender que ese es el camino. Propongo control territorial. Voy a militarizar a Tarazá, Cáceres, Anorí, Valdivia e Ituango. Hay que llevar los batallones que se necesiten para sacar a los criminales”.

Hay tres focos que usted ya ha mencionado, el Bajo Cauca y el Norte, pero también está Bello que concentra gran parte de los homicidios en el cuatrienio. ¿Qué estrategia puntual tiene en estos tres lugares?

“Crearé un bloque de búsqueda para cada organización criminal que exista en Antioquia. El eje central de esas organizaciones es el narcotráfico. Hoy los carteles han mutado y han pasado de ser urbanos a convertirse, en su mayoría, en carteles militares rurales. ¿Quiénes delinquen en Antioquia? El Eln tiene seis frentes y tres compañías. El Clan del Golfo tiene tres estructuras y seis subestructuras. Se calcula que el Eln tiene 1.500 miembros y el Clan del Golfo 2.600. Delinquen además dos disidencias de las Farc, el frente 18 y el frente 36. Y en Antioquia delinquen, sin contar Medellín, cerca de 32 organizaciones delincuenciales comunes. Podemos crear un bloque de búsqueda para cada uno de estos focos y que se dediquen 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año a perseguirlos y desarticularlos teniendo como único indicador de resultado, la desarticulación. Así se desarticuló el cartel de Medellín”.

¿Pero qué diferencia tiene esta estrategia con otras que ya están en curso como la operación Agamenón contra el Clan del Golfo?

“Hemos fracasado en estrategia. Con este modelo de bloques de búsqueda concentrados 24 horas en desarticularlos tenemos que tener la capacidad de anticiparnos a los movimientos de ellos y tener más estrategia e inteligencia. Vamos a tener cerebros colectivos pensando todos los días en cómo desarticularlos”.

¿Cuál es su posición sobre el debate por la mina Quebradona en Jericó?

“No estoy de acuerdo y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que en los territorios que no tienen vocación minera se respete su vocación productiva. Llevar la minería al Suroeste va a traer afectaciones ambientales. Cambiar la vocación productiva de un territorio de la noche a la mañana no trae sino consecuencias negativas para la gente”.