La modelo venezolana Aleska Génesis, exnovia del cantante puertorriqueño Nicky Jam, ha dado de qué hablar este fin de semana luego de que se publicaran y difundieran unos videos en los que ella sostiene una videollamada con una mujer practicante de santería o también llamada “bruja” para recuperar el amor del reguetonero que ahora se declaró soltero.

“Vas a agarrar tu orina en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amansaguapo”, le dice la “bruja” en la videollamada a Aleska.

También se filtraron videos en los que Aleska repite el nombre de pila del artista.

“Que Nick Rivera Caminero me busque desesperadamente, que no tenga ojos para más nadie. Solo únicamente para mí. Que Nicky me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, a mis brazos, que no deje de pensar en mí. Que me extrañe y quiera estar conmigo nuevamente”.