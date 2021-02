Julián Trujillo, el enfermero que siempre quiso ser actor

Mank, con seis candidaturas, y The Trial of the Chicago 7, con cinco menciones, ambas películas de Netflix, lideraron las nominaciones para la 78 edición de los Globos de Oro, anunció este miércoles la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Por detrás de Mank y The Trial of the Chicago 7 se situaron Nomadland, Promising Young Woman y The Father, con cuatro candidaturas por cabeza.

En un año de cines cerrados por el coronavirus, una plataforma de "streaming" como Netflix arrasó en las...