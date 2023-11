“La iniciativa de Amparo nace desde su amor hacia los perros. Ha rescatado a muchos perros del abandono y los ha llevado a @dejandohuellagc y a @fundacion_perro_amor donde les han dado mucho amor, corren, comen, juegan, tienen sus casitas y son muy felices!”, se leer en la descripción del clip.

Durante el video, la actriz dio a conocer la selección que hizo de las prendas entre vestidos, blusas y suéteres para ocasiones formales e informales, y explicó que el dinero será para salvar “a mis perritos”.

“Hola amigas y amigos, soy Amparo Grisales y estoy en Bettinas Closet, estoy con las prendas que yo me he erizado, y con las que quiero que ustedes también se ericen. Prensas y vestidos que he usado en Yo Me Llamo, prendas que he usado en otras producciones que he hecho, en los personajes. Pero van a encontrar todo tipo de vestidos, ahora para Navidad, para Año Nuevo, para sus sobrinas, para sus hermanas, para sus hijas, para sus nietas. (....) ¿Cuál es el fin?: mis perritos”, compartió Grisales.