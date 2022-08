A la Targaryen colombiana, como HBO Max bautizó a Amparo Grisales, solo le faltaba el reconocimiento por la plataforma de streaming. Y así pasó: la actriz fue elegida para protagonizar el video promocional con el que Colombia conoció la dinastía de “House of the Dragon”, precuela de Game of Thrones estrenada el pasado 21 de agosto.

“Es una historia con la que me conecto y por eso decidí participar en la campaña, para contarle a Colombia sobre la fantástica dinastía de los Targaryen, que luchó por mantener su trono y su poder, a pesar de las intrigas, dramas y guerras”, afirmó Grisales, que destacó el papel “determinante” que tienen los dragones en esta serie, pues a pesar de ser míticos, “definen la historia de todo un imperio”.