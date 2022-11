La esposa de Anuel, Yailin, también compartió un emotivo mensaje con sus seguidores luego de enterarse de que tendría una niña.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. No tengo palabras”, escribió en un texto que acompañó con la publicación.

La mujer también expresó que tanto Anuel como ella la hicieron con mucho amor y ahora están esperando su llegada.