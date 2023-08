Inició la transición el 6 de julio de 2020. “La pandemia fue linda para mí porque tuve mucho tiempo para pensar hacía dónde quería llevar mi vida, estuve en la parte no binaria del género pero no me sentía tranquila. Me imaginé cómo me quería ver en el futuro y yo no veía a un hombre por ningún lado, entonces ahí fue que tomé la decisión”. Y desde ese momento que comenzó a transitar, su relación con Gabriel, su padre, es más fuerte, son como un nudo. En su familia adoptiva es la menor y en la biológica la mayor.

“Mi papá desde el momento cero lo que me dijo fue que saliera adelante. A la premiere de la peli fui con cuatro personas que son muy especiales, uno de ellos mi papá, al principio pensé que no iría, que sería difícil convencerlo porque no le gusta salir de la casa por cuidar sus animales. Se fue de corbata y yo de vestido rojo, ese hombre estaba feliz, no se cambiaba por nadie, lo vi con el ojo aguado varias veces”.

Para escuchar de nuevo la charla con Santi Aguirre, persona no binaria: