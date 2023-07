“Eso me pone feliz y con este proyecto estuve emocionado desde el principio, yo supe de este hace bastante tiempo, antes de que hubiera un guion y me entusiasmé porque es el tipo de personaje que a me gusta hacer, así rayados, complejos, que estén un poco perturbados, que generen cierta molestia, que sean un poco provocadores, que incomoden un poco.

¿Al igual que Andrés Parra le gustan los personajes oscuros?

“A mí sí me gustan mucho, porque además la complejidad del personaje en cuanto al carácter y a la psicología, da cierto tono de histrionismo que a los actores nos conviene para podernos expresar. Es una cosa muy atractiva.

Esos personajes blancos no me gustan para nada, los he tenido que hacer cuando he tenido que comer, pero no me quedan. Me gustan esos tipos complicados, como los que hace Andrés (Parra), por eso he hecho muchos locos, trastornados y todas esas cosas.

Me interesan porque creo que con ellos puedo decir muchísimas otras cosas que con los roles blancos no se logra.

Me siento muy satisfecho del logro de Los Iniciados y de lo que pasó con el resultado final, de como está armada artísticamente en imagen, en ambientación, en nivel de dirección y de actores. Es una película muy homogénea, equilibrada en la que hasta el actor que participa con el personaje más pequeño tiene una altísima calidad”.

¿Qué tal la experiencia de hacer cine?

“Yo creo que cada género tiene su atractivo, pero de todas maneras hemos hecho menos cine que series o novelones, entonces poder llegar a un producto de este nivel de calidad te permite dar un paso hacia adelante y eso siempre es muy atractivo.

Yo siento una fascinación total por el cine desde que era niño, mi primera actuación la hice a los ocho años, imagina cuántos millones de años han pasado, entonces cada vez que me dicen cine, digo sí y en esta ocasión tenía muchas motivaciones, entre ellas la obra de Mario y el equipo que se fue conformando.

La película se defiende sola y ahí está el resultado”.

ARIA JARA