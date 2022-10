“Me llamó la atención luego de ver la edición de México y descubrir que las preparaciones son muy parecidas a las que generalmente preparo en mis clases, me encantó ver que lo que hornean es lo que enseño. Ahora está de moda la pastelería de vanguardia, que aunque es bonita, deja atrás lo artesanal y sencillo, que es lo que me gusta a mí”.

La presencia de celebridades o de famosos en los realities, aunque no es algo nuevo, cada vez sí es más común, en especial en los formatos dedicados a la gastronomía. Tras el éxito que tuvo en México Bake Off Celebrity, los productores decidieron hacer una edición en Colombia, que se grabó en un hotel en Santa Fe de Antioquia, en el Occidente del departamento.

¿Cómo le fue evaluando a los famosos?

“Para mí fue igual, los vi a todos como alumnos, obviamente hay personajes que admiro mucho, como el ‘Pibe’ Valderrama, que lo admira el mundo entero, y verlo como alumno y que te diga profe es algo que aún no me lo creo. He sido profesora en los últimos 17 años y el rol de jurado fue como el de un profe calificando a los alumnos. No me intimidé, todos fueron muy amables, muy queridos, no sentí una barrera”.

¿Qué tal es como profesora?

“Muy intensa (risas). Me interesa que aprendan y por eso me vuelvo intensa, como una mamá regañando a los hijos, mi interés es que la gente aprenda. Lo que me molestaba era cuando no practicaban. El trabajo de la cocina desgasta mucho y ellos tuvieron disciplina y constancia”.