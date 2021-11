Mano a mano entre Carla Giraldo y Chris Carpentier

CARLA GIRALDO



¿Cuál fue la base de su triunfo?

“Yo quería ir a ganar y me metí a clases y ahí descubrí a una Carla desconocida, que me encanta, que sabe cocinar, que tiene sazón, que puede lograrlo, que se enamoró del formato. Yo grababa 12 horas y salía a las 9 de la noche y me iba a estudiar. Las únicas veces que no lo hacía era cuando tenía delantal negro, porque sentía que era cuando la creatividad más tenía que fluir y cuando más tenía que descansar”.

¿Hubo algún momento en el que quiso abandonar el juego?

“Siempre se vio una Carla muy fuerte, pero no siempre fui feliz, muchas veces estuve triste y me quise ir, pero cuando estás en un juego a tu oponente nunca le puedes demostrar debilidad, sino tus fortalezas, por eso siempre estaba de fiesta, siempre celebrara mis delantales negros, mis triunfos y mis derrotas, y luego sacaba tiempo para quejarme, para eso está la familia”.

¿La rivalidad con los comediantes y con Liss era real?

“Yo tengo una relación muy amorosa con Diego (Camargo), con Frank (Martínez) y con Fredy (Beltrán), y creo que

si en un juego tomas las cosas personal, se vuelven personales. Yo jugué, no me tomé nada personal, pero viendo

el programa y viviéndolo de otra manera a veces te distorsionan las cosas. Creo que cuando me comporté mal con Liss simplemente agaché la cabeza y ya, es un juego”.

¿Las 4 babies siguen juntas...?

“Las 4 babies nos amamos, somos leales, celebramos,

el lunes casi nos morimos. Esta fue una victoria de

cuatro y de una ganadora, nunca hubo acuerdos, lo

que teníamos claro es que nos íbamos a acompañar hasta donde pudiéramos”.

¿Cómo preparó la final?

“Me dediqué a estudiar y a ver todos los programas de cocina, a estudiarme a todos los grandes chef del mundo. Fui muy disciplinada, no conocía esa faceta en mí, me sorprendí conmigo misma y aprendí tanto que me enamoré de este mundo. Esos platos de la final los estudié con cinco chefs y los creamos entre todos. Me inspiré en Leo Espinosa, Jorge Raush, Carpentier, Nicolás (de Zubiría), Enrique Olvera, de México; todo eso salió de ahí.

Me superé a mí misma y estoy sorprendida de eso. Vivo orgullosa de mí y de mi familia, nadie me regaló nada, me lo sudé, no dormí, lloré, sufrí, pero también gocé como una niña chiquita”.

¿Quiere seguir en el mundo de la cocina?

“No quiero faltarle el respeto a ningún cocinero, pero sí me gustaría, amaría hacer cosas dulces, como yo. Quisiera tener un lugar de postres en el que la gente pueda ir a comerse una ‘Carla al desnudo’, una ‘Flexibilidad’ o unas ‘Peras pochadas’”.

¿Tiene otros proyectos en TV?

“Después del reality, dos veces, una vez cuando lo grabé y otra cuando lo viví, es momento de descansar. El año está terminando, quiero cocinar, estar con mi familia, aprender, quiero irme por el Meta y aprender de esa cultura, quiero seguir aprendiendo y espero el otro año decir OK, hagamos novelas”.



CHRISTOPHER CARPENTIER



¿Qué sensaciones le dejaron los participantes?

“Este año tenían mucho más claro de qué se trataba Master Chef, que venían a concursar, no a hacer amistades, querían ganar y por eso hubo competencia, se prepararon mucho, no hubo participantes que no estuvieran estudiando para ganar. Era gente muy histriónica, con personalidades muy distintas”.

Su opinión sobre...

Carla: “Se destacó por decidida, desde el principio dijo que venía a sacarlos a todos y lo hizo, trabajó para ganar. Hizo platos espectaculares en la final”.

Liss: “Lamentablemente no preparó un menú a la altura de lo que ella hace, llevó un arroz crudo que es inaceptable en Master Chef”

Viña Machado: “Como en todos los retos estuvo corriendo, siempre contra el tiempo, atrasada, siendo una gran cocinera. Cuando está sin presión tiene una sazón única, lleva la gastronomía en la sangre”.

Frank: “Demuestra que trabajando y estudiando se puede llegar lejos, es una persona que realmente llegó sin saber cocinar. Cuando terminaba el programa se iba a estudiar, se la tomó en serio y mira hasta donde llegó”.

¿A usted se le vio más informal, más extrovertido?

“Se dio por la personalidades de los participantes, con Gregorio, Pity, Frank, Diego y Emmanuel, que fueron los concursantes con los que este año hubo una relación cercana, grata, graciosa y lúdica, pero esa cercanía desaparecía a la hora de evaluar los platos”.

¿Cuál fue el mejor plato ?

“Hay que quedarse con el postre de Carla en la final, un postre de primerísimo nivel, con full técnica, creatividad, con presentación, que demuestra el desarrollo que tienen los participantes desde que entran hasta que salen”.

¿De qué se trata el programa que tendrá con Frank?

“Es un proyecto que venimos trabajando de tiempo atrás y ahora se da la casualidad de la buena onda con Frank, un tremendo compañero. La idea es mostrar la cocina desde varias esquinas. Lo primero es que me pongo a prueba y veo qué hay en casa y con eso preparáramos algo. Tenemos el punto de vista desde la comedia con los apuntes de Frank, tenemos la entrevista íntima con los invitados, unido a algo en particular que a mí me gusta mucho que es la educación de la mano del entretenimiento”.

¿Qué lo atrapó de Colombia?

“Siempre lo digo, la gente es la que te atrapa, el cariño, el constante apoyo. En lo profesional la sorpresa es la abundancia de materia prima con tantos productos, que ponga en práctica en mis nuevos proyectos y restaurantes”.

¿Cuál es su plato preferido ?

“Me engancha más la materia prima que el desarrollo en sí, en especial en Colombia donde para cada preparación hay más de 10 recetas. Me fascinan el ajiaco, las arepas, la lechona, pero donde hay un gran potencial y el país debe transformarse en una potencia alimentaria, más que gastronómica, es en la materia prima y los productos que hay”.