Hijas de Fernando Gaitán demandaron a RCN por los derechos patrimoniales de Yo soy Betty, la fea

Las hijas del libretista Fernando Gaitán demandaron al canal RCN por los derechos patrimoniales de autor de las obras de su fallecido padre. Se trata de Ana María y Luisa Gaitán, quienes contaron en entrevista con Brava News que el reconocido escritor enfrentaba un litigio con el canal por la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea. La demanda fue presentada en marzo de 2025 y reclama los derechos patrimoniales no solo de la telenovela protagonizada por Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando), sino también de otras exitosas producciones como Hasta que la plata nos separe, Café con aroma de mujer, Todos los novios de Laura, Que no muera el amor y María de los Guardias.

Fernando Gaitán y Beatríz Pinzón. FOTO: Colprensa

“Mi papá murió (en 2019) y no alcanzó a conocer cuáles eran exactamente sus derechos como autor deYo soy Betty, la fea”, afirmó Ana María.

También explicó que ni ella ni su hermana tenían conocimiento sobre el tema de los derechos de la obra considerada como la más importante de Fernando Gaitán y que él mismo tampoco llegó a conocerlos. “Mi papá estaba muy agradecido con el canal, pero nunca indagó mucho en el tema de los derechos de autor. Trabajó en la empresa durante 30 años y nunca vio un motivo para saber qué era lo que estaba pasando”, agregó.

Ana María dijo que después de la muerte de su padre sus obras empezaron a “tergiversarse” y a “explotarlas”, pues comenzaron a producirse remakes de Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe. “Empezamos a ver cambios en los personajes y en las historias, por lo que sentimos que ya no se veía el legado de mi papá”, aseguró a Brava News. Le puede interesar: El actor colombiano Carlos Manuel Vesga está nominado a los Premios Emmy 2026

La demanda a RCN por las obras de Fernando Gaitán

Luisa aseguró que Gaitán no estaba de acuerdo con la realización de una segunda parte como Betty, la historia continúa, razón por la que iniciaron un proceso legal que se ha extendido con el paso del tiempo.

FOTO: Colprensa

“Ninguno de los contratos que vimos reflejaba una cesión de derechos patrimoniales. Autorizaba el uso de la obra, pero él en ningún momento cedió sus derechos”, dijo a Brava News. Por su parte, Carolina Polanco García, una de las abogadas que lidera la demanda contra RCN, aseguró que el canal únicamente tenía autorización para transmitir la obra en televisión, pero no contaba con permiso para hacerlo bajo la modalidad de streaming.

“Nosotros estamos reclamando la infracción de diferentes derechos patrimoniales de la obra. En relación con la parte cinematográfica de Yo soy Betty, la fea, estamos reclamando porque se ha transmitido en diferentes plataformas sin la autorización de las herederas”, dijo Polanco García. “También estamos pidiéndole al juez que declare que los herederos de Fernando Gaitán son los titulares de todos los derechos patrimoniales sobre las obras literarias”, concluyó la abogada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: “En todas partes han entendido el universo de Betty”: Ana María Orozco sobre segunda temporada de Betty, la Fea Preguntas y respuestas