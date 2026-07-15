María Fernanda Cabal contó cuáles fueron los procedimientos que “le devolvieron la juventud” y reveló su secreto estético

Acostumbrada a protagonizar el debate político, María Fernanda Cabal mostró esta vez una faceta distinta. En una entrevista concedida a la revista SoHo, la exsenadora y una de las figuras más reconocidas de la derecha colombiana habló con franqueza sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y aseguró que nunca ha sentido la necesidad de ocultarlos.
La figura del Centro Democrático, que cumplirá 60 años el próximo 8 de agosto, reconoció desde el comienzo que el cambio en su apariencia es evidente y que no tiene problema en explicar por qué ocurrió. “Aquí no voy a ser como todas esas flacas que están divinas y les dicen: ‘¿Y usted qué hace? ¿Agua? ¿Ejercicio?’. No, eso es paja. Aquí uno se hace de todo”, dijo entre risas durante la conversación.
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