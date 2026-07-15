María Fernanda Cabal contó cuáles fueron los procedimientos que “le devolvieron la juventud” y reveló su secreto estético

Acostumbrada a protagonizar el debate político, María Fernanda Cabal mostró esta vez una faceta distinta. En una entrevista concedida a la revista SoHo, la exsenadora y una de las figuras más reconocidas de la derecha colombiana habló con franqueza sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y aseguró que nunca ha sentido la necesidad de ocultarlos. La figura del Centro Democrático, que cumplirá 60 años el próximo 8 de agosto, reconoció desde el comienzo que el cambio en su apariencia es evidente y que no tiene problema en explicar por qué ocurrió. “Aquí no voy a ser como todas esas flacas que están divinas y les dicen: ‘¿Y usted qué hace? ¿Agua? ¿Ejercicio?’. No, eso es paja. Aquí uno se hace de todo”, dijo entre risas durante la conversación. Entérese: Tras más de una década, María Fernanda Cabal se despide del Congreso: “Deseo a mi partido que vuelva y recoja esa raíz”

Cabal aseguró que siempre ha preferido hablar con transparencia sobre los procedimientos a los que se somete: “Yo no oculto lo que me hago”, afirmó, antes de revelar que decidió realizarse una cirugía plástica en Cali, ciudad que, según ella, se ha convertido en un referente de esta especialidad médica. “Yo me hice cirugía plástica en Cali. Allá tenemos uno de los mejores médicos, yo diría que del mundo. Cali fue pionera en cirugías plásticas y siempre, siempre, yo he intentado cuidar...”, expresó en uno de los adelantos publicados por la revista en sus redes sociales. Le puede interesar: En Bello han cerrado 6 centros estéticos en las últimas tres semanas, ¿qué hay detrás?

¿Quién es la cirujana plástica que operó a María Fernanda Cabal?

En la entrevista, la política le atribuyó el resultado a la cirujana plástica Mónica Restrepo, a quien agradeció por el cambio que, asegura, logró sin alterar sus facciones: “Ella me devolvió mi juventud. Es como si hubiera usado una varita mágica para retroceder veinte años en lozanía”, dijo. Para Cabal, el mayor logro de la intervención fue precisamente que el cambio pasara desapercibido: “Además es una cirugía que es imperceptible. No como esas que uno dice: ‘Uy, algo le templaron’. Lo que impresiona a la gente es que soy yo, más joven”, sostuvo.

Más allá del bisturí, en la entrevista también contó que ha aprendido a sentirse más cómoda con su imagen natural, al punto de dejar visibles sus pecas, aunque reconoció que todavía le cuesta aparecer sin maquillaje frente al público. Esa decisión, explicó, hace parte de una etapa en la que ha dejado de preocuparse por cumplir las expectativas ajenas. La conversación también se adentró en otros aspectos de su vida personal. La senadora habló sobre el amor, su relación con José Félix Lafaurie, la belleza, el deseo y el impacto que tienen las redes sociales en su día a día. Conozca: ¿El próximo bótox? El tratamiento con grasa de cadáveres que gana popularidad en Estados Unidos

Los futbolistas que buscan a María Fernanda Cabal en Instagram

A propósito del Mundial, uno de los momentos que resalto la revista fue cuando María Fernanda Cabal aseguró que recibe mensajes de admiradores en Instagram, incluidos futbolistas de distintos equipos y de la Selección Colombia: “Futbolistas de distintos equipos, futbolistas de la Selección Colombia, futbolistas hasta de la Sub-17”, contó, pero sin revelar nombres.

Incluso recordó una conversación que prefirió cortar desde el principio: ”Había uno de Cali que me escribía, que quería conocerme. Yo, pues toda ingenua, le dije: ‘Sí, claro, yo tengo mi equipo de trabajo, ¿pero qué quieres hacer?’. Y me dijo: ‘De todo’. Entonces, obviamente, no le volví a contestar”, relató. La publicación titulada “La Cabal: libre y engallada”, dejando por un momento el escenario político para hablar de los temas que, según la revista, pocas veces aborda públicamente. Tras la difusión de la entrevista, la dirigente agradeció en sus redes sociales al equipo editorial, de fotografía, maquillaje, estilismo y producción que participó en la realización de la portada y del especial.

Ahora la entrevista es tema de conversación entre varios internautas, que no esperaban verla en una faceta tan distinta a la política. Siga leyendo: Así son Uzbekistán, Cabo Verde y Noruega, los países que se volvieron tendencia turística gracias al Mundial 2026 Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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