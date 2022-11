años está cumpliendo la marca Do Over Lab. Festejo con arte.

“Uno en la vida debe dedicarse a lo que le apasiona y afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo y me metí a la moda, lo hice de manera empírica, más desde la intuición y la creatividad”, reconoce Carolina, hermana del cantante urbano J Balvin.

Hace siete años Lisah Manuela Sánchez y Carolina Osorio Balvin decidieron darle un vuelco a sus vidas y crearon la marca Do Over Lab.

Para celebrar los siete años de trabajo con Do Over Lab ambas decidieron montar una exposición, que titularon Ciclo, para la que vincularon al artista plástico Joaquín Restrepo.

Lo reutilizable

Do Over Lab, relata Lisah Manuela Sánchez, ha sido un proceso de redescubrimiento “de jugar con telas que nos han llevado a lo que hoy tenemos, porque el arte y la moda no se pueden mirar por separado”.

Acerca de aceptación que ha tenido la gente de acercarse a prendas que ya han sido utilizadas y que fueron reinterpreatadas, Carolina apunta a que afortunadamente el tema de la sostenibilidad cada vez cala más en la sociedad y que cada vez hay más curiosidad por estos proyectos. “Nosotras fuimos pioneras en Medellín y la gente lo ha recibido muy bien”, dice Carolina.

Ellas generalmente trabajan con partes superiores e inferiores de las prendas y trabajan en talla única, “porque es muy díficil reconstruir algo en una talla específica”, reitera Lisah Manuela, que al igual que su socia, en la apertura de Ciclo lucieron atuendos reintrepretados por ellas mismas.

De esta manera una chaqueta de jean se convierte en una falda , un short o un top, sin perder sus costuras. “Lo importante es que las prendas tengan personalidad”, dice Carolina no solo para definir la marca, sino la muestra artística.