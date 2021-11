El paisa que estuvo por primera vez en la alfombra roja de los Grammy Latino

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando el creador de los Latin Grammy, Emilio Estefan, se me acercó y me preguntó si se podía sentar en la misma mesa que yo estaba porque no tenía dónde sentarse. Ya todo listo, empezó la ceremonia con un show súper lindo, ahí fue donde premiaron la categoría en la que desafortunadamente no ganamos, pero me da mucho emoción que se lo haya llevado la Orquesta Filarmónica porque Paula Ríos ha hecho un muy buen trabajo enfocado en niños, ella es profesora, me dio mucha tranquilidad y felicidad por ellos.

Y llegó el gran momento

Cuando terminó La Premiere, a eso de las 4:40 de la tarde, salieron los asistentes inmediatamente para la noche de los Grammy en el hotel MGM, es como un coliseo, en la parte de abajo estaba lleno de sillas, en las tribunas también. Un orden impecable. ¡Qué montaje! ¡Qué pulcritud!

Había que hacer filas sobre todo por el tema de control por el covid-19, todo muy atrasado por la pandemia, pero muy lindo.

La apertura de Gloria Estefan fue vibrante, llena de colores, de batucadas, esa mujer que con su esposo (Emilio Estefan) abrieron el camino a la música latina en los Estados Unidos. Verla a ella abrir los premios fue un reconocimiento muy bonito.