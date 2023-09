Después de ser parte de series y telenovelas como Sin senos no hay paraíso, Amores que engañan o Dueños del paraíso, entre otros, ahora hace parte del dramatizado Vuelve a mí, que Telemundo estrenó esta semana.

¿Qué ha pasado este último año con su carrera y su vida en Miami?

“Fue terminar de acomodarnos en Estados Unidos, de asentarnos de nuevo en Miami. Yo había querido frenar un poco algunos proyectos y estar pendiente de que sí algo bueno aparecía tomarlo o no y en medio de ese camino aparece Los 50, para el que me hacen la propuesta de participar.

Siempre me ha llamado la atención el tema, he sido familiar de una participante (su esposa Catalina Gómez), he conducido (Frente al miedo) y he estado en la parte creativa de algunos reality, y decidí ir participar a ver cómo es la vuelta.

Me pareció muy interesante el formato y cuando llegué me sorprendí mucho porque uno cree saber todo, pero eso es otro mundo. Me encontré con 49 personalidades bien diferentes de las que aprendí mucho y de las que quise desaprender muchas cosas también.

Fue una experiencia bonita, me reencontré con personas que hoy en día son muy cercanas a mí, como es el caso de Beta (deportista extremo), Luisa Fernanda W, Daniela Tapia, Sebastián Caicedo y Ana Parra. Hicimos un buen equipo, un buen match entre colombianos”.

¿Cuál es la dinámica de Los 50?

“Es el reality más ambicioso que se ha hecho en la televisión latinoamericana. Ya existió una versión en Francia y Telemundo junto con Endemol adaptan este formato.

Son 50 personas que conviven en una gran hacienda y hay una arena para las pruebas, de donde salen los sentenciados. Son los propios participantes los que voten por el que sale. Es bien complicado porque tienes que ser muy estratega en tus relaciones para que no voten por ti y te saquen”.