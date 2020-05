Este par de chichipatos son los protagonistas

“Lo que buscaba era hacer lo que amo y vivir de eso, no pensado tanto en el cómo, sino en qué quiero , las cosas han ido llegando a mi vida de forma mágica, la vida me ha recompensado, fueron muchos años de estudio, de incertidumbre, de lucha y búsqueda, la vida te da una oportunidad para poder demostrar que uno sí está preparado, de ahí para adelante depende de ti mismo”.

“Siento que toda la vida he sido el payaso, con mis amigas, mi familia, sin hacer mucho esfuerzo se ríen de mí o conmigo. Este proyecto es un regalo grande de la vida, llevaba pidiéndole al universo un personaje diferente, que me retara, un género actoral distinto y llega esta comedia, algo que quería hacer hace tiempo”.

Su personaje

“Es un caleño sobreviviendo en Bogotá, es muy colombiano, echado pa’ delante. Es un man que se deja llevar, mejor dicho, es lo que la mujer diga. En Chichipatos hago lo que mi pareja diga que haga. Es un personaje en el que tuve la libertad de ponerle mis propios colores y matices”.

Hacer comedia

“La gran diferencia comienza cuando pisas el set, en cine o televisión, cuando se simula la realidad se hace de la mejor manera posible, mientras que en mi universo (video en redes sociales) las cosas son más simbólicas.

El reto es antes que yo me dirigía y ahora hay quien me dirija y me diga que está bien y que no, es sentirme más profesional”.

En las pantallas

“El Mindo como personaje o en la vida real hace las cosas sin pretensiones, que es cuando mejor le salen, por eso este proyecto es tan importante, es como si me hubiera graduado de este tema de internet, que es muy satanizado por muchos, que piensan que no hacemos nada. Es acreditar a los creadores de contenidos para internet”.

Más proyectos

“Soy como una esponja aprendiendo de todo, de libretos, de cómo pararme en la cámara, de compartir escena. Todos esto va a ser importante para mi proyección”.