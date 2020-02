Katherine Porto dice que más fitness es una mujer saludable

Katherine Porto decidió hace varios años darle un giro radical a su vida, apostarle más a su felicidad a través de la espiritualidad, un proceso largo y complejo, del que dice le salvó la vida, tras varios episodios de depresión.

La actriz estaba en el momento más importante de su carrera, protagonizaba series y telenovelas, era portada de revistas, lo tenía casi todo, menos felicidad, expresa con su propias palabras. Tras ese proceso, que la llevó a tocar muchas puertas, en especial en la religión (no se quedó en ninguna), descubrió que la solución estaba en ella misma, “en amarme y descubrirme”.

Vivió en México y en Los Ángeles, donde realizó diferentes talleres de meditación y yoga, que le cambiaron su forma de pensar y vivir. A la par también desarrolló actividades relacionadas con la actuación.

Está este fin se semana en Medellín como embajadora de Expofitness, la feria de salud y actividad física que comenzó este viernes en Plaza Mayor y que termina este domingo 16 de febrero.

“Cuando me contactan de la feria debo reconocer que no la tenía en la mente, llevaba mucho tiempo fuera del país y no estaba conectada con lo que estaba pasando, y cuando me dicen Fitnnes me imagino todo un universo de musculosos y dije que no tenía nada que hacer ahí, pero cuando me hablan de que el concepto es el universo saludable respondí: esto es lo mío”, comenta la actriz cartagenera que el año pasada estuvo en producciones como Bolívar y Un bandido honrado.

Para Katherine, que por estos días está más dedicada a dictar talleres y conferencias, ser saludable es tener un equilibrio en su alimentación.

Resalta que hace ejercicio no solo para verse bien, sino para obtener felicidad. Su objetivo no son los músculos o mantener un abdomen marcado o rayado, es sentirse bien.

En Expofitness no solo está como embajadora, sino como expositora con su propia marca de té (Matchamor) que nació gracias a su pasión por esta bebida y que nació como un homenaje al su gato, que murió tras muchos años de estar con ella.

El año pasado había estado en Medellín, pero no pudo recorrer la ciudad. Ahora se encuentra con una ciudad que califica de maravillosa “llena de árboles, de verde y de unas matas hermosas en las vías, además de una energía poderosa”.

La actriz, coach de ángeles, tallerista y empresaria retornará en marzo a la ciudad para dictar un taller de amor propio.