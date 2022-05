Discovery compró en abril a Warner Bros., dueños de DC Entertainment, es decir, de todos los superhéroes que pertenecen a La Liga de la Justicia, y poco después se supo que uno de sus intereses era reformular todo lo referente a estas sagas y repotenciarlas, realmente competir con Marvel Comics. Esto no solo implicaría las películas, sino las series y las revistas, donde se desarrollan diferentes líneas narrativas.

Mientras los equipos creativos se renuevan y poco a poco se ven los nuevos rumbos de la dirección ejecutiva, no es descabellado que se piense en reemplazar a Miller. Pero en las redes sociales también se ha abierto el debate sobre lo poco que se cuida a las jóvenes estrellas y lo mucho que pueden ver afectada su salud mental por las condiciones extraordinarias en las que viven.

Miller está en el mundo del entretenimiento desde los 14 años y, además de sus roles en las dos importantes sagas antes mencionadas, ha protagonizado películas premiadas como We Need to Talk About Kevin (2011) y The Perks of Being a Wallflower (2012).