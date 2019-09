Pero redes sociales varias personas han criticado la emoción del cantante y sus “valores tan idiotas y vacíos” como dijo María Antonia García de la Torre, columnista y ocasional colaboradora de The New Yor Times.

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues parceros ahora sí que vamos llegar lejos. Bienvenidos a Royalty air, con este tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad”, dijo en el video en el comparte su emoción que ya casi llega a los 4 millones de reproducciones.

Estas son algunos de los espaldarazos que le dieron personajes como el comediante Alejandro Hoyos (Suso el paspi) y el presentador de televisión Pirry, así como las críticas de algunos de sus detractores.