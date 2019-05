“Opinan de lo que no saben”: Nia Isaza ¿hablará sobre Vidal?

Bastante indignada se mostró la modelo fitness Nia Isaza en su cuenta de Instagram por lo que serían varios comentarios en su contra en redes sociales.

Así lo expresó en videos que subió a sus historias, en los que se queja porque ha recibido críticas desde diferentes cuentas falsas.

Esto, al parecer, lo habría ocasionado el anuncio oficial de su actual relación con el futbolista chileno Arturo Vidal.

La influenciadora fitness publicó una imagen con el futbolista del Barcelona, en la que se ven muy abrazados y la describe como “día de sol con mi papacito”.

Algunos usuarios apoyan la relación, que al parecer inició hace poco tiempo, mientras que otros critican a Vidal, pues solo apenas en marzo pasado confirmó su separación con María Teresa Matus, con quien llevaba cuatro años de matrimonio y sostenía una relación desde el 2008.

Por ahora, la modelo y el futbolista no han hablado del tema de manera oficial, pero... ¿tendrá que ver este discurso de Sonia con su relación?

“De verdad no me explico cómo puede haber gente tan mala en este mundo. Crean perfiles falsos para entrar a atacar a una persona. ¿Cómo pueden entrar a opinar de cosas que no saben?”, dice la modelo en una de sus historias en Instagram.

Nia además agrega que “yo solo le pido a Dios que toque sus corazones y los vuelva personas buenas. Es algo imposible, yo creo. De verdad que injusto que sean tan malas personas”.

“Deberían de vivir más sus vidas y dejar de estar pendiente de la vida de los demás”, finaliza diciendo en uno de sus videos.

Además, la influenciadora fitness bloqueó todos los comentarios en su cuenta de Instagram @niaisazaoficial y actualmente sus fotos ya no tienen ningún comentario.

Nia Isaza tiene 2,6 millones de seguidores en Instagram, donde se caracteriza por publicar la rutina de ejercicios que sigue en varios gimnasios de Cali.