x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Oswaldito, de Los Montañeros, fue hospitalizado por fuerte dolor abdominal

Lo que empezó como un susto familiar terminó preocupando a miles de seguidores: Oswaldito, el carismático padre de Los Montañeros, tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras sufrir un fuerte dolor abdominal. Aquí le contamos los detalles.

  • Uno de los integrantes de los montañeros resultó en urgencias. Imagen, redes sociales.
    Uno de los integrantes de los montañeros resultó en urgencias. Imagen, redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
29 de agosto de 2025
bookmark

La familia de Los Montañeros, conocida en redes sociales por su humor y retratos de la vida cotidiana, sorprendió a sus seguidores al compartir que Oswaldito, el padre del grupo, tuvo que ser hospitalizado de urgencia por un problema de salud.

Según relataron en su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido presentó un fuerte dolor abdominal acompañado de fiebre y malestar general, lo que obligó a su familia a llevarlo al hospital pese a su resistencia.

“Terco y caprichoso, lo trajimos a la fuerza. Si él tiene que amanecer aquí, pues amanece... pero a la casa no me lo llevo”, dijo su esposa, quien se mostró preocupada por la gravedad de los síntomas.

En un video publicado desde el centro médico, el propio Oswaldito habló a la cámara y describió lo que sentía: “Un dolor en la boca del estómago. Débil estoy, tengo escalofríos... pero que no me vayan a dejar porque eso no me gusta”, expresó con humor, aunque visiblemente afectado.

Inicialmente, los médicos sospechaban de cálculos renales, pero tras los primeros exámenes esta posibilidad fue descartada. La familia informó que también se analizó la posibilidad de una úlcera gástrica, mientras continúan los estudios para determinar el origen de la infección.

“Le hicieron examen de sangre, parece que no son cálculos. No se sabe de dónde viene la infección”, añadieron en la publicación.

De acuerdo con los reportes más recientes, Oswaldito permanece hospitalizado para controlar la fiebre y recibir tratamiento mientras avanzan los análisis médicos. Aunque su estado ha mostrado algunas mejorías, sus familiares indicaron que seguirá en observación hasta descartar cualquier complicación mayor.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida