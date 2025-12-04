La carta del “Pollo” Carvajal a Trump: habla de conexiones de Maduro con el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua

Hugo “el Pollo” Carvajal, el exjefe de la inteligencia militar de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, detallando graves acusaciones contra el régimen venezolano y en la que también se ofrece a brindar colaboración para desmantelarlo.
La misiva tiene fecha del 2 de diciembre y fue enviada desde una prisión federal donde Carvajal espera una sentencia por narcotráfico y terrorismo. En el documento asegura que Maduro dirige al país como una organización criminal.
