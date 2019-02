Sara Uribe y Fredy Guarín planean tener su segundo hijo

Desde el pasado 23 de enero, Sara Uribe y Fredy Guarín son los padres más felices de la farándula nacional. Así lo han demostrado en sus redes, donde constantemente publican fotos junto a su pequeño Jacobo, quien sin duda es uno de los bebés más famosos de internet.

A propósito de su nueva etapa como madre, Sara Uribe contó al programa Lo sé todo cómo fue su embarazo y habló sobre su primogénito.

“Es un negrito divino. Yo digo que es divino porque es mi hijo y a mí me parece, y si a otros no, a mí sí. Pues si a mí me encanta Fredy, entonces también me parece hermoso mi hijo”, dijo la modelo.

Agregó que “espera encargar otro bebé con Fredy, pues le fue muy bien con su primer embarazo”.

“Si por mí fuera, Fredy ya en cuarentena me habría dejado lista”, contó entre risas Sara. Sin embargo, afirmó que pronto se irá a China con su pareja para seguir “apostándolo” todo por su familia, pues actualmente Uribe se encuentra viviendo en Estados Unidos, donde nació Jacobo.

Además manifestó que tuvo un embarazo tranquilo debido a que durante los primeros meses caminaba una hora diaria y cree que eso ayudó mucho.

“Mi parto fue muy rápido, de 28 minutos. El mismo día ya estaba caminando y como si nada hubiera pasado”, comentó.

Pese a que tiene aproximadamente un mes de haber dado a luz, Sara mantiene su figura con ejercicios diarios y una dieta saludable, lo cual se refleja en la perdida de los 10 kilos que ganó durante su embarazo.

“Jacobo es luz, es una bendición en esta familia, en mi vida, en la vida de Fredy. Todos los que lo esperábamos lo queremos. Es un niño avispado, no parece de un mes; superlargo, no sé cómo lo tuve en mi barriguita que era tan chiquita, porque es demasiado grande”, describió Sara en el programa de Canal 1.