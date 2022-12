Cuenta que semanas previas a ese momento temblaba, se mareaba en los shows, comía mal, a lo que se sumaban los viajes y el estrés por ser una persona pública. “La gente ya espera mucho de uno y eso me cobró factura, se me acumuló todo, ya venía desde hace cuatro meses mal, antes del ataque de pánico”.

“Fue un momento muy horrible, el ataque de pánico solo fue la cereza del pastel, porque ya venía muy maluco, incluso dos horas antes del colapso en el teatro ya habían ido los médicos, me hicieron un electrocardiograma y salió malo y el médico me dijo que estaba a punto de colapsar”, recuerda el popular Flaco, finalista en 2021 de Master Chef Celebrity.

“Soy depresivo, tomo medicamentos para manejar la ansiedad y estar poniendo la cara, sabiendo que estaba tan mal, me llevó a ese extremo. Lloraba mucho, me sentí remal, sentía que no tenía tiempo no para mí, no volví a trotar, montar en cicla, hacer ejercicio, jugar play station o verme con mi hermanito ´Me preguntaba que porqué si estaba en el mejor año de mi carrera, porque no estaba contento, fue muy teso. El ataque fue el alarma”.

Tras esos hechos anunció, a través de un video en redes sociales, que en 2023 se iba a tomar una pausa para descansar y trabajar en su salud mental. “Mi depresión da tres empleos: psiquiatra, psicología, bioenergética, para ser depresivo hay que tener billete...(risas)”.