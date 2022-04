“El año pasado como no esperaba el bombazo en Master Chef tenía la agenda copada hasta diciembre y me resultaron muchas más cosas sobre las que tenía planeado y en medio de eso acepté el programa de las mañanas de RCN, pero solo aguanté dos meses, porque el espacio me obligaba a vivir en Bogotá. Tenía mucho estrés, estaba lejos de la casa y eso llevó a que no disfrutara mucho ese momento, por eso decidí regresar a Medellín.

El programa con Carpentier lo queremos seguir haciendo pero ha sido muy complejo coordinar los tiempos del famoso invitado con el de Carpentier y con el mío. Hicimos cuatro capítulos, pero ha sido complicado volver a grabar”.

Frank Martínez

Comediante