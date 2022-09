Keaton ganó por su protagónico como el Dr. Samuel Finnix en esta miniserie que en Colombia se ve en Star+ , un drama estadounidense creado por Danny Strong para Hulu y está basado en el libro Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America de la periodista Beth Macy. Esta historia habla sobre la crisis de opioides en Estados Unidos y se estrenó el 13 de octubre de 2021. Tiene 8 capítulos.

La sinopsis de la serie es sobre una gran farmacéutica que lanzó un medicamento opiáceo que dice no causar addición. Pero una pequeña comunidad minera en los Apalaches ingiere esta droga sin sospechar que luego desarrollarán una adicción por ella.

Siguen los ganadores

A medida que avanza la noche se van entregando los ganadores en otras categorías en una gala que como afirma la agencia Efe, trae en competencia al drama, “Succession”; a la comedia, “Ted Lasso”; y a la miniserie, “The White Lotus”, como las grandes favoritas de esta edición.

Sin olvidar a ”El Juego del Calamar” que también apunta a tener un gran protagonismo. “Esta ficción de Netflix, que hace justo un año se convirtió en un fenómeno global, es la primera producción rodada en un idioma diferente al inglés que ha logrado acceder a las categorías principales de los galardones de la Academia de la Televisión estadounidense”, dice Efe.

Ganaron como Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Murray Bartlett (The White Lotus).

Mejor actor de reparto en serie dramática: Matthew Macfadyen (Succession) con el primer premio de la noche para la serie más nominada.

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Julia Garner (Ozark).

“Quiero agradecer a los guionistas por escribir el personaje de Ruth, me cambió la vida”, agregó la actriz luego de ganar el galardón.