Oppenheimer barrió y Pedro Pascal se robó el show en los SAG Awards La cinta de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica ganó el premio a mejor reparto, mejor actor y mejor actor de reparto. Pascal, por su parte, sorprendió al llevarse el premio a mejor actor de serie por su papel en The Last of Us.

El reparto de Oppenheimer, una de las cintas más ganadoras de los SAG. FOTO: Tomada de X (antes Twitter)