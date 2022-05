¿Es cierto que trabajó con refugiados iraníes?

“Sí, teníamos muchos refugiados iraníes como extras y también trabajando en la producción. Una de mis entrenadoras de farsi, que siempre estaba en el set, era refugiada y mi peluquera, así que pasé mucho tiempo con ellos y me compartieron sus historias”.

¿Cómo fue el trabajo?

“No había visto Tehran, cuando me ofrecieron este papel para su segunda temporada, así que rápidamente la vi y estaba muy, muy impresionada. Pensé que representaba todo un territorio nuevo para mí, nunca había interpretado a una mujer inglesa en Teherán, que es psiquiatra y agente encubierta del Mosad, también poder filmar en Grecia, con un equipo que no tenía el inglés como su primer idioma fue algo nuevo. Me pareció importante el hecho de que Apple esté tomando estos shows que salen de varios países, que no son angloparlantes, y los ponga en una plataforma global. Tenía muchas ganas de ser parte de la primera ola de este tipo de series”.

Los personajes son mujeres de acción, pero ¿cómo la feminidad se convierte en un arma?

“Para mi personaje, el hecho de que ella es una psiquiatra de renombre, que las autoridades del país la reconocen y le envían pacientes, fue muy útil como coartada. También creo que sacó a relucir su lado empático, ella puede usarlo para sus propios intereses, pero creo que podía sentir dónde la gente era débil y cómo abordar eso o usarlo”.

¿Qué piensan sobre la cultura iraní y de sus jóvenes?

“Aprendí mucho preparándome para esta serie, leí mucha historia y era totalmente ignorante de que había un vínculo muy fuerte entre Israel e Irán, eso fue una sorpresa para mí que hay muchos judíos iraníes. Es como si la historia los hubiera separado, un aspecto de la serie que fue un gran aprendizaje. El show es sobre el área gris de la vida, en la que nadie tiene toda la razón ni está totalmente equivocado, no totalmente negro ni totalmente blanco, y creo que eso lo hace todo muy humano, ahí es donde todos vivimos”.

¿Qué tan importante es dar espacio a otras culturas?

“Creo que todos estamos aprendiendo, en todo el mundo, que hay varias realidades en la vida, que lo que las noticias te dicen es una realidad y lo que los gobiernos te dicen es otra, vivimos en muchas capas de realidad. Así que es muy difícil saber a veces lo que es real y lo que no, esa es una de las dificultades de negociar en nuestro mundo hoy.

Quería aprender el idioma y hablarlo lo mejor posible, para que la gente de habla persa se sorprendiera y me entendiera, y porque realmente lo hago con respeto. Los americanos solemos pensar que los demás deben aprender inglés, pero yo no lo creo así, creo que la realidad es otra. Creo que tenemos que abrazar todas las culturas y tener respeto por su idioma y su cultura.

Para mí fue una manera de mostrar cómo me siento”.