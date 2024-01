La artista caleña habló con EL COLOMBIANO acerca de su presencia en el programa, el reto de calificar niños, su nuevo álbum, que llega tras un receso de tres años, y la gira de conciertos en solitario que comenzará en mayo, en el Movistar Arena.

¿Cómo es el proceso de evaluar un niño, qué se tiene en cuenta?

“Te digo que hay tanto talento que simplemente es disfrutar el programa, estamos sorprendidos por la cantidad de talento que tenemos, por las personalidades, las ocurrencias y la frescura con la que lo enfrentan, creo que no hay manera de no disfrutarlo”.

¿Debe ser muy difícil decirle a un niño que no continúa el programa, cómo le afecta esa decisión?

“Te digo que cuando me hicieron la invitación, lo primero que pensé es que tiene que ser muy duro el momento en el que tengamos que tomar ese tipo de decisiones, porque son difíciles por la cantidad de talento, que de cierta manera es una buena noticia porque hay mucho de dónde escoger, pero ya viéndonos ahí digo que es uno como adulto el que se complica la vida, porque ellos están felices, disfrutando y eso te da tranquilidad a la hora de decirles que no siguen, ellos están preparados, lo están viviendo de manera genuina, saben cuál es su propósito más allá de si ganan o no, o del tiempo que duren”.

Usted ha vivido los realitys desde adentro y desde afuera, como participante y jurado ¿Cuál es su apreciación sobre estos formatos?

“Yo agradezco que no dejen de existir este tipo de plataformas, lo digo desde mis zapatos, porque en mi caso, ni por el lado económico ni por el lado de los contactos ni de las amistades ni de la ciudad de la que vengo, tenía posibilidad alguna de tener una ventana que me permitiera mostrarme y que me conocieran. Fue un programa como este el que me dio esa oportunidad.

Siento que hoy, todos los niños, por lo menos el 90 % que están en La Voz Kids están viviendo lo mismo, nunca se imaginaron tener esa oportunidad.

Siento que sí o sí es una plataforma que abre oportunidades, tanto para niños como para grandes.

Ha sido muy gratificante estar de este lado y poder con conocimiento y experiencia decirles que es un camino muy bonito, que no se trata de ganar o de cuánto duraste, sino que es una de las tantas experiencias que uno vive en esta carrera.

Este camino es tan largo que tendrán miles de sí y miles de no, que simplemente uno debe hacer lo que le gusta y no estar pensando si es el ganador.

Definitivamente estos realitys son una plataforma maravillosa para todos los niños que están buscando una oportunidad”.

Además de La Voz Kids, ¿qué proyectos musicales vienen para este 2024?

“Viene mucha música, un álbum que vengo desarrollando hace casi tres años, creo que nunca me había demorado tanto, pero entendí que hay cosas que necesitan ese tipo de maduración.

Además, regreso al escenario después de un tiempo largo con una gira muy linda al lado Mike (Bahía), que se llamó Amantes Tour, que ha sido superespecial, ya sentía la necesidad de volver al escenario sola y este año lo empiezo a hacer, voy a estar en Movistar Arena en Bogotá, el 15 de mayo. Será el primer show y espero que sean muchos más”.