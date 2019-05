Murió la famosa Grumpy Cat, el gato de miles de memes

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97

El mensaje que compartieron en Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores fue: “Hay días más gruñones que otros”.

La foto de Grumpy Cat fue nombrada Meme del año en los Webby Awards 2013, superando a Gangnam Style y Harlem Shake.

Y de acuerdo con el diario The New York Times apareció en casi 900 artículos en una tienda oficial, hizo un publicidad para televisión y se convirtió en el “portavoz” oficial de Friskies, una marca de comida para gatos. El diario también narra que la gata protagonizó una película navideña: Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever (La peor navidad de Grumpy Cat), estuvo en la portada de la revista New York Magazine, y su libro llegó al número siete en los consejos, recomendaciones y la lista de libros más vendidos de The New York Times.

En 2018, registra el portal de BBC News, Bundesen, su dueña, ganó 710,000 dólares en una demanda por infracción de derechos de autor contra una compañía de café que hizo Grumpy Cat Grumppuccino.