Actriz colombiana confirma desde España que tiene coronavirus

La reconocida actriz colombiana Danna García anunció este lunes a través de sus redes sociales que contrajo el coronavirus, por lo que deberá quedarse recluida hasta que supere la enfermedad.

Aunque la estrella de telenovelas como Pasión de gavilanes no informó dónde estaba, el equipo de la actriz en Miami dijo a la agencia Efe que García está en España, a donde viajó tres días antes.

La actriz nacida en Medellín a través de Instagram contó que no tiene síntomas dellicados, que no le falta la respiración, pero que le pidieron permanecer en casa, porque no hay “suficiente materia reactivo para hacer pruebas”.

Por su parte el cantante de música popular Jessie Uriebe llegó ayer a Colombia, a Cali, proveniente de España, país en el que se encontraba varado junto a 60 integrantes de su equipo artístico. Estaba en medio de una gira y todo fue suspendido.

Uribe se encuentra aislado por recomendación de las autoridades de salud del país. No presenta síntomas.